Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных
Мишустин: в России формируется единое защищенное хранилище обезличенных данных
Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В России создают единое защищенное хранилище обезличенных данных, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в приветственном видеообращении к гостям и участникам форума Data Fusion, посвященного вопросам развития ИИ.
"Сейчас формируется единая платформа для обмена и анализа данных — защищенное государственное хранилище востребованных обезличенных и зашифрованных сведений. Их можно будет применять для повышения качества государственного и муниципального управления, разработки передовых продуктов на базе искусственного интеллекта", — отметил глава правительства.
Премьер пояснил, что для развития перспективных решений в сфере искусственного интеллекта нужны отечественные наборы информации, для доступа к ним необходима надежная инфраструктура, правительство это учитывает.
"Здесь важно, что решаются две задачи. Во-первых, чтобы гарантировать безопасность и сохранность информации, исключить какие бы то ни было риски для граждан. И во-вторых, одновременно обеспечивается полезность наборов как для цифровой трансформации органов власти, так и для бизнеса", — уточнил Мишустин.
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По его словам, в этом году министерства и ведомства внедрят в работу более 25 решений с использованием отечественных технологий ИИ.
Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу достичь "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления к 2030-му.
Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.
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