https://ria.ru/20250416/mishustin-2011535212.html

Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных

Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных - РИА Новости, 16.04.2025

Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных

В России создают единое защищенное хранилище обезличенных данных, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в приветственном видеообращении к гостям и... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:19:00+03:00

2025-04-16T11:19:00+03:00

2025-04-16T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В России создают единое защищенное хранилище обезличенных данных, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в приветственном видеообращении к гостям и участникам форума Data Fusion, посвященного вопросам развития ИИ."Сейчас формируется единая платформа для обмена и анализа данных — защищенное государственное хранилище востребованных обезличенных и зашифрованных сведений. Их можно будет применять для повышения качества государственного и муниципального управления, разработки передовых продуктов на базе искусственного интеллекта", — отметил глава правительства.Премьер пояснил, что для развития перспективных решений в сфере искусственного интеллекта нужны отечественные наборы информации, для доступа к ним необходима надежная инфраструктура, правительство это учитывает."Здесь важно, что решаются две задачи. Во-первых, чтобы гарантировать безопасность и сохранность информации, исключить какие бы то ни было риски для граждан. И во-вторых, одновременно обеспечивается полезность наборов как для цифровой трансформации органов власти, так и для бизнеса", — уточнил Мишустин.По его словам, в этом году министерства и ведомства внедрят в работу более 25 решений с использованием отечественных технологий ИИ. Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу достичь "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления к 2030-му.Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.

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общество, технологии, россия, москва, михаил мишустин, владимир путин