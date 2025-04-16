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Мирошник высказался о продлении военного положения на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
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18:37 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/miroshnik-2011655589.html
Мирошник высказался о продлении военного положения на Украине
Мирошник высказался о продлении военного положения на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
Мирошник высказался о продлении военного положения на Украине
Продление военного положения и мобилизации на Украине ставит крест на возможном проведении выборов, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:37:00+03:00
2025-04-16T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Продление военного положения и мобилизации на Украине ставит крест на возможном проведении выборов, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Продлением военного положения Киев ставит крест на возможности провести выборы до конца года. Украинский центризбирком недавно заявил, что на подготовку и проведение выборов нужно как минимум полгода", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что по данным киевских источников, обеспечение голосования было поручено СБУ, она нашла способы и каналы донесения до "народных избранников посыла, о том, что с ними будет, если голосование будет "неправильным". "Отношение к "мирным инициативам (президента США Дональда - ред.) Трампа" тоже достаточно явно прослеживается. В планах Киева и его европейских кураторов стремления к урегулированию не наблюдается", - заключил посол. Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.
https://ria.ru/20250416/peskov-2011553000.html
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в мире, украина, россия, киев, родион мирошник, алексей гончаренко, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Родион Мирошник, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины
Мирошник высказался о продлении военного положения на Украине

Мирошник: продление военного положения Киевом ставит крест на проведении выборов

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Продление военного положения и мобилизации на Украине ставит крест на возможном проведении выборов, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Продлением военного положения Киев ставит крест на возможности провести выборы до конца года. Украинский центризбирком недавно заявил, что на подготовку и проведение выборов нужно как минимум полгода", - написал он в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Вчера, 12:51
Он отметил, что по данным киевских источников, обеспечение голосования было поручено СБУ, она нашла способы и каналы донесения до "народных избранников посыла, о том, что с ними будет, если голосование будет "неправильным".
"Отношение к "мирным инициативам (президента США Дональда - ред.) Трампа" тоже достаточно явно прослеживается. В планах Киева и его европейских кураторов стремления к урегулированию не наблюдается", - заключил посол.
Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.
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В миреУкраинаРоссияКиевРодион МирошникАлексей ГончаренкоСлужба безопасности Украины
 
 
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