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Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ - РИА Новости, 16.04.2025
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16:14 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/mintrud-2011607288.html
Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ
Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ - РИА Новости, 16.04.2025
Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ
Минтруд РФ утвердил перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, теперь их число РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:14:00+03:00
2025-04-16T16:14:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
вид на жительство
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минтруд РФ утвердил перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, теперь их число составляет 29 вместо 203, свидетельствует приказ министерства. Проект приказа был опубликован в конце марта и содержал 31 профессию. Раньше их количество составляло 203. Соответствующий приказ размещен на сайте нормативно-правовых актов. "Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без иностранных - квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание, согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе. В перечень вошли инженерные и рабочие специальности, а также профессии аналитиков - инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, программисты, слесари и другие. До апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), вид на жительство
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), вид на жительство
Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд: список профессий для упрощенного получения ВНЖ сократился с 203 до 29

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минтруд РФ утвердил перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, теперь их число составляет 29 вместо 203, свидетельствует приказ министерства.
Проект приказа был опубликован в конце марта и содержал 31 профессию. Раньше их количество составляло 203. Соответствующий приказ размещен на сайте нормативно-правовых актов.
"Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без иностранных - квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание, согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
В перечень вошли инженерные и рабочие специальности, а также профессии аналитиков - инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, программисты, слесари и другие.
До апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.
Винченцо Лоруссо - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Итальянский журналист Лоруссо получил ВНЖ в России
12 февраля, 12:19
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)вид на жительство
 
 
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