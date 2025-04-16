https://ria.ru/20250416/mintrud-2011607288.html

Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ - РИА Новости, 16.04.2025

Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд РФ утвердил перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, теперь их число РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:14:00+03:00

2025-04-16T16:14:00+03:00

2025-04-16T16:14:00+03:00

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

вид на жительство

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минтруд РФ утвердил перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, теперь их число составляет 29 вместо 203, свидетельствует приказ министерства. Проект приказа был опубликован в конце марта и содержал 31 профессию. Раньше их количество составляло 203. Соответствующий приказ размещен на сайте нормативно-правовых актов. "Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без иностранных - квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание, согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе. В перечень вошли инженерные и рабочие специальности, а также профессии аналитиков - инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, программисты, слесари и другие. До апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.

https://ria.ru/20250212/zhurnalist-1998822736.html

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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), вид на жительство