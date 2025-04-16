https://ria.ru/20250416/minobrnauki-2011479998.html
Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента
Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента - РИА Новости, 16.04.2025
Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента
Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии президента России для студентов, следует из законопроекта министерства образования РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T00:08:00+03:00
2025-04-16T00:08:00+03:00
2025-04-16T00:08:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии президента России для студентов, следует из законопроекта министерства образования и науки России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Создать межведомственную комиссию по установлению квот на стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для федеральных государственных органов", - говорится в проекте приказа о межведомственной комиссии. Планируется, что комиссия ежегодно, до 15 апреля, должна будет устанавливать квоты на стипендии президента РФ на очередной учебный год, начиная с 2026-2027 учебного года, для федеральных государственных органов. Отмечается, что квоты на стипендии этих федеральных госорганов на 2025-2026 учебный год планируется установить до 15 июня 2025 года. Подчеркивается, что состав комиссии должно сформировать министерство науки и высшего образования России.
https://ria.ru/20250318/minobrnauki-2005772623.html
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общество, россия
Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента
Минобрнауки хочет создать комиссию по установлению квот на стипендии президента