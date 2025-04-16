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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни - РИА Новости, 16.04.2025
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15:00 16.04.2025 (обновлено: 16:25 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/minoborony-2011583722.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни - РИА Новости, 16.04.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни
Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:00:00+03:00
2025-04-16T16:25:00+03:00
россия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области, говорится в сообщении Минобороны. "Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — заявили в ведомстве. Кроме того, российские военные при помощи оперативно-тактической, армейской авиации, артиллерии и БПЛА нанесли удары по живой силе и технике противника близ Беловод, Владимировки, Марьино, Новой Сечи, Осоевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, добавили в министерстве. Накануне источник в группировке "Север" сообщил, что армия заблокировала остатки украинских войск в Горнале и взяла под огневой контроль пути подвоза и отхода для ВСУ.В начале марта российские военнослужащие перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" продвигаются вперед и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 610 военных и 408 танков.
https://ria.ru/20250415/alaudinov-2011367285.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2010959398.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область, безопасность
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Безопасность
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области, говорится в сообщении Минобороны.
"Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, российские военные при помощи оперативно-тактической, армейской авиации, артиллерии и БПЛА нанесли удары по живой силе и технике противника близ Беловод, Владимировки, Марьино, Новой Сечи, Осоевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, добавили в министерстве.
Накануне источник в группировке "Север" сообщил, что армия заблокировала остатки украинских войск в Горнале и взяла под огневой контроль пути подвоза и отхода для ВСУ.
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В начале марта российские военнослужащие перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" продвигаются вперед и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 610 военных и 408 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСумская областьБезопасность
 
 
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