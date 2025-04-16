https://ria.ru/20250416/minoborony-2011583722.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни - РИА Новости, 16.04.2025

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни

Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:00:00+03:00

2025-04-16T15:00:00+03:00

2025-04-16T16:25:00+03:00

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сумская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области, говорится в сообщении Минобороны. "Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — заявили в ведомстве. Кроме того, российские военные при помощи оперативно-тактической, армейской авиации, артиллерии и БПЛА нанесли удары по живой силе и технике противника близ Беловод, Владимировки, Марьино, Новой Сечи, Осоевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, добавили в министерстве. Накануне источник в группировке "Север" сообщил, что армия заблокировала остатки украинских войск в Горнале и взяла под огневой контроль пути подвоза и отхода для ВСУ.В начале марта российские военнослужащие перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" продвигаются вперед и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 610 военных и 408 танков.

https://ria.ru/20250415/alaudinov-2011367285.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2010959398.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область, безопасность