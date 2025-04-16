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Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР

Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР - РИА Новости, 16.04.2025

Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность проведения встречи с главой Народного банка Китая Пань Гуншэнем в Вашингтоне на следующей неделе в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:18:00+03:00

2025-04-16T12:18:00+03:00

2025-04-16T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность проведения встречи с главой Народного банка Китая Пань Гуншэнем в Вашингтоне на следующей неделе в рамках весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда. "Я точно не знаю, кто будет здесь из КНР. Я знаю, что КНР направит кого-то из финансового (сектора - ред.), вероятно, главу Народного банка Китая, так что они (делегация - ред.) будут здесь, и я могу столкнуться с ними, однако у нас ничего не запланировано", - заявил Бессент в интервью порталу Yahoo Finance. Бессент также отметил, что последний раз контактировал с китайскими коллегами несколько месяцев назад. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. -0-

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