Рейтинг@Mail.ru
Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/minfin-2011546032.html
Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР
Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР - РИА Новости, 16.04.2025
Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР
Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность проведения встречи с главой Народного банка Китая Пань Гуншэнем в Вашингтоне на следующей неделе в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:18:00+03:00
2025-04-16T12:18:00+03:00
в мире
цены на нефть
китай
сша
вашингтон (штат)
скотт бессент
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2dd762d91956663f0362996953bdd1.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность проведения встречи с главой Народного банка Китая Пань Гуншэнем в Вашингтоне на следующей неделе в рамках весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда. "Я точно не знаю, кто будет здесь из КНР. Я знаю, что КНР направит кого-то из финансового (сектора - ред.), вероятно, главу Народного банка Китая, так что они (делегация - ред.) будут здесь, и я могу столкнуться с ними, однако у нас ничего не запланировано", - заявил Бессент в интервью порталу Yahoo Finance. Бессент также отметил, что последний раз контактировал с китайскими коллегами несколько месяцев назад. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. -0-
https://ria.ru/20250416/kitay-2011494899.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_7efe914e73b86ce70a4de614cf85f05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, китай, сша, вашингтон (штат), скотт бессент, всемирный банк
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Всемирный банк
Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР

Бессент может встретиться с главой Народного банка КНР на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность проведения встречи с главой Народного банка Китая Пань Гуншэнем в Вашингтоне на следующей неделе в рамках весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Я точно не знаю, кто будет здесь из КНР. Я знаю, что КНР направит кого-то из финансового (сектора - ред.), вероятно, главу Народного банка Китая, так что они (делегация - ред.) будут здесь, и я могу столкнуться с ними, однако у нас ничего не запланировано", - заявил Бессент в интервью порталу Yahoo Finance.
Бессент также отметил, что последний раз контактировал с китайскими коллегами несколько месяцев назад.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. -0-
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики
06:55
 
В миреЦены на нефтьКитайСШАВашингтон (штат)Скотт БессентВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала