Министр финансов США допустил встречу с главой Народного банка КНР
Бессент может встретиться с главой Народного банка КНР на следующей неделе
© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность проведения встречи с главой Народного банка Китая Пань Гуншэнем в Вашингтоне на следующей неделе в рамках весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Я точно не знаю, кто будет здесь из КНР. Я знаю, что КНР направит кого-то из финансового (сектора - ред.), вероятно, главу Народного банка Китая, так что они (делегация - ред.) будут здесь, и я могу столкнуться с ними, однако у нас ничего не запланировано", - заявил Бессент в интервью порталу Yahoo Finance.
Бессент также отметил, что последний раз контактировал с китайскими коллегами несколько месяцев назад.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. -0-