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В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину - РИА Новости, 16.04.2025
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18:33 16.04.2025 (обновлено: 21:49 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html
В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину
В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину - РИА Новости, 16.04.2025
В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину
Десятилетний мальчик погиб в селе Маломихайловка Белгородской области, подняв с земли мину типа "Колокольчик", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:33:00+03:00
2025-04-16T21:49:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб в селе Маломихайловка Белгородской области, подняв с земли мину типа "Колокольчик", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Десятилетний мальчик поднял с земли мину "Колокольчик", и она взорвалась у него в руках. К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи", — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего мальчика."Произошло страшное горе. Уважаемые родители, очень хочется предотвратить такие ситуации. Поэтому прошу вас объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы", — добавил Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011459393.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину

Гладков: в Маломихайловке 10-летний мальчик погиб, подняв с земли мину

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "Колокольчик"
Мина Колокольчик - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "Колокольчик". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб в селе Маломихайловка Белгородской области, подняв с земли мину типа "Колокольчик", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Десятилетний мальчик поднял с земли мину "Колокольчик", и она взорвалась у него в руках. К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи", — написал он.
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Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего мальчика.
"Произошло страшное горе. Уважаемые родители, очень хочется предотвратить такие ситуации. Поэтому прошу вас объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы", — добавил Гладков.

Мины типа "Колокольчик" — это кассетные суббоеприпасы. Получили такое название из-за внешнего вида — они похожи на цоколь от электрической лампочки, к которому прикреплена лента. Если задеть ее или сам цоколь, то произойдет детонация.

ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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