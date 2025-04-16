https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html

В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину

В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину - РИА Новости, 16.04.2025

В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину

Десятилетний мальчик погиб в селе Маломихайловка Белгородской области, подняв с земли мину типа "Колокольчик", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:33:00+03:00

2025-04-16T18:33:00+03:00

2025-04-16T21:49:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб в селе Маломихайловка Белгородской области, подняв с земли мину типа "Колокольчик", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Десятилетний мальчик поднял с земли мину "Колокольчик", и она взорвалась у него в руках. К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи", — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего мальчика."Произошло страшное горе. Уважаемые родители, очень хочется предотвратить такие ситуации. Поэтому прошу вас объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы", — добавил Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011459393.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, курская область