https://ria.ru/20250416/migranty-2011592438.html

В 70 регионах внедрят курс по адаптации трудовых мигрантов

В 70 регионах внедрят курс по адаптации трудовых мигрантов - РИА Новости, 16.04.2025

В 70 регионах внедрят курс по адаптации трудовых мигрантов

Курс по адаптации трудовых мигрантов будет внедрен в 70 субъектах до конца 2025 года, также в пяти субъектах РФ в этом году планируется создание адаптационных... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:23:00+03:00

2025-04-16T15:23:00+03:00

2025-04-16T15:23:00+03:00

общество

россия

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

мигранты

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Курс по адаптации трудовых мигрантов будет внедрен в 70 субъектах до конца 2025 года, также в пяти субъектах РФ в этом году планируется создание адаптационных центров для мигрантов, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов. "Нами разработан адаптационный курс для трудящихся мигрантов... В 70 субъектах утверждены планы по его внедрению до конца текущего года, а мероприятия по адаптации включены в государственные программы и обеспечены финансированием", - сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН России. По его словам, при формировании курса учтены предложения МВД, Минтруда, Национального антитеррористического комитета. Кроме того, всеми субъектами подготовлены региональные компоненты курса, которые учитывают исторические, социальные и национально-культурные особенности пребывания иностранцев. Он подчеркнул, что курс актуализирован с учетом последних изменений в законодательстве РФ. Руководитель ФАДН добавил, что с 2025 года будет реализован пилотный проект по созданию в пяти субъектах РФ адаптационных центров для мигрантов. "Центры организованы на базе государственных бюджетных учреждений или автономных некоммерческих организаций, учредителем которых является регион", - сказал Баринов. Заключаются соглашения по взаимодействию с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, а также прорабатываются вопросы организации взаимодействия с органами внутренних дел, добавил он. Баринов подчеркнул, что число охваченных адаптационной работой иностранных граждан составило более 400 тысяч человек в 2024 году, что сравнимо с миграционными потоками некоторых европейских стран.

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

https://ria.ru/20250329/voprosy-2008073373.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), мигранты