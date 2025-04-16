https://ria.ru/20250416/mid-2011631626.html
МИД Афганистана предупредил миссию ООН после критики шариата
МИД Афганистана предупредил миссию ООН после критики шариата - РИА Новости, 16.04.2025
МИД Афганистана предупредил миссию ООН после критики шариата
Министерство иностранных дел Афганистана в среду предупредило миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА), что ее попытки критиковать и подрывать нормы... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:15:00+03:00
2025-04-16T17:15:00+03:00
2025-04-16T17:15:00+03:00
в мире
афганистан
фарах (провинция)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана в среду предупредило миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА), что ее попытки критиковать и подрывать нормы шариата противоречат ее мандату. Официальное заявление было сделано после критики МООНСА приведения в исполнение смертного приговора в соответствии с афганским шариатским законодательством четырем преступникам, совершившим убийства. "МИД Исламского эмирата Афганистан напоминает МООНСА, что любая попытка критиковать или подрывать нормы исламского шариата представляет собой злоупотребление полномочиями, находится в прямом противоречии с мандатом организации и категорически неприемлема. В дальнейшем крайне важно, чтобы МООНСА воздерживалась от подобных высказываний", - говорится в заявлении афганского внешнеполитического ведомства. В документе подчеркивается, что Афганистан исполняет приговоры в соответствии с выводами, достигнутыми в ходе судебного процесса, который тщательно рассматривает дела в рамках трехсторонней судебной системы, включающей первую, апелляционную и верховную инстанции, где каждое дело подвергается тщательной юридической проверке. В ходе процесса обвиняемому предоставляются все права на защиту с самого начала и до вынесения окончательного вердикта, отмечает МИД страны. "После завершения всеобъемлющих судебных процессов недавние высказывания МООНСА относительно исполнения наказаний категории "кисас" (око за око - ред.) в провинциях Бадгис, Нимруз и Фарах, в которых "кисас" был назван противоречащим праву на жизнь, и прозвучали призывы приостановить или отменить это божественное постановление, считаются безответственными и основанными на незнании исламских правил", - говорится в заявлении МИД. "Следует недвусмысленно заявить, что применение предписанных шариатом наказаний, включая "кисас", является неоспоримым компонентом исламского права. В священных текстах "кисас" явно ассоциируется с сохранением жизни, и человеческий опыт также продемонстрировал его эффективность в обеспечении справедливости и общественного порядка. Исламский эмират, как исламское государство, считает соблюдение "кисаса" своей религиозной обязанностью", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20250411/afganistan-2010616529.html
https://ria.ru/20250415/afganistan-2011395448.html
афганистан
фарах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_131:0:2798:2000_1920x0_80_0_0_67dd634469192286a0c621cacabb2e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, фарах (провинция), оон
В мире, Афганистан, Фарах (провинция), ООН
МИД Афганистана предупредил миссию ООН после критики шариата
МИД Афганистана: попытки критиковать нормы шариата противоречат мандату ООН
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана в среду предупредило миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА), что ее попытки критиковать и подрывать нормы шариата противоречат ее мандату.
Официальное заявление было сделано после критики МООНСА приведения в исполнение смертного приговора в соответствии с афганским шариатским законодательством четырем преступникам, совершившим убийства.
"МИД Исламского эмирата Афганистан
напоминает МООНСА, что любая попытка критиковать или подрывать нормы исламского шариата представляет собой злоупотребление полномочиями, находится в прямом противоречии с мандатом организации и категорически неприемлема. В дальнейшем крайне важно, чтобы МООНСА воздерживалась от подобных высказываний", - говорится в заявлении афганского внешнеполитического ведомства.
В документе подчеркивается, что Афганистан исполняет приговоры в соответствии с выводами, достигнутыми в ходе судебного процесса, который тщательно рассматривает дела в рамках трехсторонней судебной системы, включающей первую, апелляционную и верховную инстанции, где каждое дело подвергается тщательной юридической проверке. В ходе процесса обвиняемому предоставляются все права на защиту с самого начала и до вынесения окончательного вердикта, отмечает МИД страны.
"После завершения всеобъемлющих судебных процессов недавние высказывания МООНСА относительно исполнения наказаний категории "кисас" (око за око - ред.) в провинциях Бадгис, Нимруз и Фарах
, в которых "кисас" был назван противоречащим праву на жизнь, и прозвучали призывы приостановить или отменить это божественное постановление, считаются безответственными и основанными на незнании исламских правил", - говорится в заявлении МИД.
"Следует недвусмысленно заявить, что применение предписанных шариатом наказаний, включая "кисас", является неоспоримым компонентом исламского права. В священных текстах "кисас" явно ассоциируется с сохранением жизни, и человеческий опыт также продемонстрировал его эффективность в обеспечении справедливости и общественного порядка. Исламский эмират, как исламское государство, считает соблюдение "кисаса" своей религиозной обязанностью", - подчеркивается в документе.