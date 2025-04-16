https://ria.ru/20250416/mid-2011631626.html

МИД Афганистана предупредил миссию ООН после критики шариата

МИД Афганистана предупредил миссию ООН после критики шариата - РИА Новости, 16.04.2025

МИД Афганистана предупредил миссию ООН после критики шариата

Министерство иностранных дел Афганистана в среду предупредило миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА), что ее попытки критиковать и подрывать нормы... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:15:00+03:00

2025-04-16T17:15:00+03:00

2025-04-16T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана в среду предупредило миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА), что ее попытки критиковать и подрывать нормы шариата противоречат ее мандату. Официальное заявление было сделано после критики МООНСА приведения в исполнение смертного приговора в соответствии с афганским шариатским законодательством четырем преступникам, совершившим убийства. "МИД Исламского эмирата Афганистан напоминает МООНСА, что любая попытка критиковать или подрывать нормы исламского шариата представляет собой злоупотребление полномочиями, находится в прямом противоречии с мандатом организации и категорически неприемлема. В дальнейшем крайне важно, чтобы МООНСА воздерживалась от подобных высказываний", - говорится в заявлении афганского внешнеполитического ведомства. В документе подчеркивается, что Афганистан исполняет приговоры в соответствии с выводами, достигнутыми в ходе судебного процесса, который тщательно рассматривает дела в рамках трехсторонней судебной системы, включающей первую, апелляционную и верховную инстанции, где каждое дело подвергается тщательной юридической проверке. В ходе процесса обвиняемому предоставляются все права на защиту с самого начала и до вынесения окончательного вердикта, отмечает МИД страны. "После завершения всеобъемлющих судебных процессов недавние высказывания МООНСА относительно исполнения наказаний категории "кисас" (око за око - ред.) в провинциях Бадгис, Нимруз и Фарах, в которых "кисас" был назван противоречащим праву на жизнь, и прозвучали призывы приостановить или отменить это божественное постановление, считаются безответственными и основанными на незнании исламских правил", - говорится в заявлении МИД. "Следует недвусмысленно заявить, что применение предписанных шариатом наказаний, включая "кисас", является неоспоримым компонентом исламского права. В священных текстах "кисас" явно ассоциируется с сохранением жизни, и человеческий опыт также продемонстрировал его эффективность в обеспечении справедливости и общественного порядка. Исламский эмират, как исламское государство, считает соблюдение "кисаса" своей религиозной обязанностью", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20250411/afganistan-2010616529.html

https://ria.ru/20250415/afganistan-2011395448.html

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