https://ria.ru/20250416/mid-2011494594.html

В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена

В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена - РИА Новости, 16.04.2025

В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена

Запрет на перемещение российских дипломатов внутри шенгенской зоны в случае его введения был бы нарушением международных договоров в области дипломатии,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T06:45:00+03:00

2025-04-16T06:45:00+03:00

2025-04-16T06:45:00+03:00

россия

польша

чехия

григорий лукьянцев

оон

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Запрет на перемещение российских дипломатов внутри шенгенской зоны в случае его введения был бы нарушением международных договоров в области дипломатии, высказал мнение в беседе с РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша и Чехия продвигают идею введения запрета на перемещение российских дипломатов по странам шенгенской зоны. Как напомнило издание, польский МИД уже ввел ограничения на поездки по Польше для российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД страны. "Скорее это (гипотетический запрет на поездки дипломатов РФ в шенгенской зоне - ред.) действительно является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, и если это будет распространяться и на консульских сотрудников, то и нарушением международной конвенции о консульских сношениях", - высказал свою точку зрения Лукьянцев на полях церемонии открытия московской международной модели ООН. Говоря о теоретически возможном ответе российской стороны в случае введения такого запрета, собеседник отметил, что в дипломатии все симметрично. При этом он подчеркнул, что, как понимает, окончательного решения насчет запрета перемещения дипломатов РФ в шенгенской зоне еще нет.

https://ria.ru/20250412/zakharova-2010880064.html

https://ria.ru/20250415/es-2011341573.html

россия

польша

чехия

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россия, польша, чехия, григорий лукьянцев, оон