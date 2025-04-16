В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена
Дипломат Лукьянцев: запрет перемещения в Шенгене нарушит международные договоры
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Запрет на перемещение российских дипломатов внутри шенгенской зоны в случае его введения был бы нарушением международных договоров в области дипломатии, высказал мнение в беседе с РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша и Чехия продвигают идею введения запрета на перемещение российских дипломатов по странам шенгенской зоны. Как напомнило издание, польский МИД уже ввел ограничения на поездки по Польше для российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД страны.
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"Скорее это (гипотетический запрет на поездки дипломатов РФ в шенгенской зоне - ред.) действительно является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, и если это будет распространяться и на консульских сотрудников, то и нарушением международной конвенции о консульских сношениях", - высказал свою точку зрения Лукьянцев на полях церемонии открытия московской международной модели ООН.
Говоря о теоретически возможном ответе российской стороны в случае введения такого запрета, собеседник отметил, что в дипломатии все симметрично. При этом он подчеркнул, что, как понимает, окончательного решения насчет запрета перемещения дипломатов РФ в шенгенской зоне еще нет.
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