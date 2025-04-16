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В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена - РИА Новости, 16.04.2025
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06:45 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/mid-2011494594.html
В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена
В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена - РИА Новости, 16.04.2025
В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена
Запрет на перемещение российских дипломатов внутри шенгенской зоны в случае его введения был бы нарушением международных договоров в области дипломатии,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:45:00+03:00
2025-04-16T06:45:00+03:00
россия
польша
чехия
григорий лукьянцев
оон
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Запрет на перемещение российских дипломатов внутри шенгенской зоны в случае его введения был бы нарушением международных договоров в области дипломатии, высказал мнение в беседе с РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша и Чехия продвигают идею введения запрета на перемещение российских дипломатов по странам шенгенской зоны. Как напомнило издание, польский МИД уже ввел ограничения на поездки по Польше для российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД страны. "Скорее это (гипотетический запрет на поездки дипломатов РФ в шенгенской зоне - ред.) действительно является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, и если это будет распространяться и на консульских сотрудников, то и нарушением международной конвенции о консульских сношениях", - высказал свою точку зрения Лукьянцев на полях церемонии открытия московской международной модели ООН. Говоря о теоретически возможном ответе российской стороны в случае введения такого запрета, собеседник отметил, что в дипломатии все симметрично. При этом он подчеркнул, что, как понимает, окончательного решения насчет запрета перемещения дипломатов РФ в шенгенской зоне еще нет.
https://ria.ru/20250412/zakharova-2010880064.html
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россия, польша, чехия, григорий лукьянцев, оон
Россия, Польша, Чехия, Григорий Лукьянцев, ООН
В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена

Дипломат Лукьянцев: запрет перемещения в Шенгене нарушит международные договоры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Запрет на перемещение российских дипломатов внутри шенгенской зоны в случае его введения был бы нарушением международных договоров в области дипломатии, высказал мнение в беседе с РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша и Чехия продвигают идею введения запрета на перемещение российских дипломатов по странам шенгенской зоны. Как напомнило издание, польский МИД уже ввел ограничения на поездки по Польше для российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД страны.
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"Скорее это (гипотетический запрет на поездки дипломатов РФ в шенгенской зоне - ред.) действительно является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, и если это будет распространяться и на консульских сотрудников, то и нарушением международной конвенции о консульских сношениях", - высказал свою точку зрения Лукьянцев на полях церемонии открытия московской международной модели ООН.
Говоря о теоретически возможном ответе российской стороны в случае введения такого запрета, собеседник отметил, что в дипломатии все симметрично. При этом он подчеркнул, что, как понимает, окончательного решения насчет запрета перемещения дипломатов РФ в шенгенской зоне еще нет.
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