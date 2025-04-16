https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

В московском метро запустили поезд к юбилею Победы

В московском метро запустили поезд к юбилею Победы - РИА Новости, 16.04.2025

В московском метро запустили поезд к юбилею Победы

Тематический поезд к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:09:00+03:00

2025-04-16T10:09:00+03:00

2025-04-16T10:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тематический поезд к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату - 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тематический состав, запущенный к 9 Мая, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца июня", - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что поезд оформлен в красно-бежевых тонах. В каждом вагоне можно увидеть надписи: "С праздником Великой Победы!" и "80 Победа!".

https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html

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Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне