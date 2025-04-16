https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
В московском метро запустили поезд к юбилею Победы
В московском метро запустили поезд к юбилею Победы - РИА Новости, 16.04.2025
В московском метро запустили поезд к юбилею Победы
Тематический поезд к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:09:00+03:00
2025-04-16T10:09:00+03:00
2025-04-16T10:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тематический поезд к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату - 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тематический состав, запущенный к 9 Мая, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца июня", - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что поезд оформлен в красно-бежевых тонах. В каждом вагоне можно увидеть надписи: "С праздником Великой Победы!" и "80 Победа!".
https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В московском метро запустили поезд к юбилею Победы
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд к 80-летию Победы