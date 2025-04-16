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Маск допустил, что у Британии еще может быть надежда

Маск допустил, что у Британии еще может быть надежда - РИА Новости, 16.04.2025

Маск допустил, что у Британии еще может быть надежда

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя в соцсети X решение Верховного суда Британии об определении понятия "женщина", заявил, что у этой страны,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:06:00+03:00

2025-04-16T21:06:00+03:00

2025-04-16T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя в соцсети X решение Верховного суда Британии об определении понятия "женщина", заявил, что у этой страны, возможно, "ещё есть надежда". Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года "Может быть, у Великобритании еще есть надежда", - написал Маск, комментируя новость. Позднее пользователь соцсети X прокомментировал пост Маска и написал, что Великобритании предстоит пройти очень долгий путь, сам предприниматель согласился с данным мнением. В решении суд постановил, что понятие "женщина" включает только "биологических женщин", поэтому Закон о равенстве не должен защищать от дискриминации сменивших пол мужчин. Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией "За женщин Шотландии" ("For Women Scotland") и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд.

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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в мире, великобритания, илон маск, шотландия, трансгендер, сша