Маск допустил, что у Британии еще может быть надежда
Маск заявил, что у Британии еще есть надежда после определения понятия женщины
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя в соцсети X решение Верховного суда Британии об определении понятия "женщина", заявил, что у этой страны, возможно, "ещё есть надежда".
Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года
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"Может быть, у Великобритании еще есть надежда", - написал Маск, комментируя новость.
Позднее пользователь соцсети X прокомментировал пост Маска и написал, что Великобритании предстоит пройти очень долгий путь, сам предприниматель согласился с данным мнением.
В решении суд постановил, что понятие "женщина" включает только "биологических женщин", поэтому Закон о равенстве не должен защищать от дискриминации сменивших пол мужчин.
Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией "За женщин Шотландии" ("For Women Scotland") и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд.
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