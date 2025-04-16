Маск называет своих детей легионом, пишет WSJ
WSJ: Маск хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, у Маска по меньшей мере 14 детей от четырех женщин, в том числе от канадской певицы Граймс и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис. При этом, по словам источников, близких к предпринимателю, у него гораздо больше детей, чем известно общественности.
"Маск называет свое потомство "легионом"<...>. В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта", — говорится в материале.
По информации WSJ, во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы "быстрее" родить еще больше детей.
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"Чтобы достичь уровня легиона до наступления апокалипсиса, нам нужно будет использовать суррогатных матерей", — приводит издание сообщение Маска Сент-Клэр.
Источники утверждают, что потенциальных матерей для своих детей миллиардер находит в принадлежащей ему соцсети Х.
Сент-Клэр и другие собеседники издания рассказали, что Маск платил матерям своих детей за молчание. В частности, в некоторых соглашениях о выплате средств содержится пункт о неразглашении.