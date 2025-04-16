https://ria.ru/20250416/mask-2011550157.html

Маск называет своих детей легионом, пишет WSJ

Маск называет своих детей легионом, пишет WSJ - РИА Новости, 16.04.2025

Маск называет своих детей легионом, пишет WSJ

Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта, пишет The Wall Street... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:37:00+03:00

2025-04-16T12:37:00+03:00

2025-04-16T13:12:00+03:00

в мире

технологии

земля

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граймс (клэр буше)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным издания, у Маска по меньшей мере 14 детей от четырех женщин, в том числе от канадской певицы Граймс и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис. При этом, по словам источников, близких к предпринимателю, у него гораздо больше детей, чем известно общественности. "Маск называет свое потомство "легионом"<...>. В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта", — говорится в материале. По информации WSJ, во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы "быстрее" родить еще больше детей."Чтобы достичь уровня легиона до наступления апокалипсиса, нам нужно будет использовать суррогатных матерей", — приводит издание сообщение Маска Сент-Клэр. Источники утверждают, что потенциальных матерей для своих детей миллиардер находит в принадлежащей ему соцсети Х.Сент-Клэр и другие собеседники издания рассказали, что Маск платил матерям своих детей за молчание. В частности, в некоторых соглашениях о выплате средств содержится пункт о неразглашении.

https://ria.ru/20250401/mask-2008553948.html

https://ria.ru/20250221/mask-2000684733.html

https://ria.ru/20250404/mask-2009361693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, земля, илон маск, граймс (клэр буше)