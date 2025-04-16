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Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре
Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре - РИА Новости, 16.04.2025
Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре
Десять российских семей, воссоединенных в период СВО или пострадавших от вооружённого конфликта с Украиной, проходят реабилитацию в Катаре, сообщила... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:48:00+03:00
2025-04-16T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Десять российских семей, воссоединенных в период СВО или пострадавших от вооружённого конфликта с Украиной, проходят реабилитацию в Катаре, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. "С 14 по 23 апреля по инициативе Государства Катар в Дохе отдыхают и проходят реабилитацию десять российских семей: семь из них воссоединились в период СВО при нашем содействии, три — пострадавшие от вооружённого конфликта с Украиной", - написала она. Кроме того, Львова-Белова сообщила, что в Дохе состоялась встреча руководителя аппарата детского омбудсмена Алексея Газаряна и государственного министра в МИД Катара Мухаммеда Бен Абдельазиза Аль-Хулейфи, на которой обсудили дальнейшее гуманитарное сотрудничество, в том числе по верификации данных и процессу воссоединения семей. "Спасибо Государству Катар за внимание к семьям! Это уже второй такой оздоровительный тур. Программа насыщенная — включает комплексное восстановление, отдых, знакомство со страной", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20250403/devochka-2009170163.html
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катар, доха, мария львова-белова, россия, украина, здоровье - общество
Катар, Доха, Мария Львова-Белова, Россия, Украина, Здоровье - Общество
Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре
Львова-Белова сообщила о реабилитации десяти российских семей в Катаре