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Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре - РИА Новости, 16.04.2025
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16:48 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/lvova-belova-2011618822.html
Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре
Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре - РИА Новости, 16.04.2025
Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре
Десять российских семей, воссоединенных в период СВО или пострадавших от вооружённого конфликта с Украиной, проходят реабилитацию в Катаре, сообщила... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:48:00+03:00
2025-04-16T16:48:00+03:00
катар
доха
мария львова-белова
россия
украина
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Десять российских семей, воссоединенных в период СВО или пострадавших от вооружённого конфликта с Украиной, проходят реабилитацию в Катаре, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. "С 14 по 23 апреля по инициативе Государства Катар в Дохе отдыхают и проходят реабилитацию десять российских семей: семь из них воссоединились в период СВО при нашем содействии, три — пострадавшие от вооружённого конфликта с Украиной", - написала она. Кроме того, Львова-Белова сообщила, что в Дохе состоялась встреча руководителя аппарата детского омбудсмена Алексея Газаряна и государственного министра в МИД Катара Мухаммеда Бен Абдельазиза Аль-Хулейфи, на которой обсудили дальнейшее гуманитарное сотрудничество, в том числе по верификации данных и процессу воссоединения семей. "Спасибо Государству Катар за внимание к семьям! Это уже второй такой оздоровительный тур. Программа насыщенная — включает комплексное восстановление, отдых, знакомство со страной", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20250403/devochka-2009170163.html
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катар, доха, мария львова-белова, россия, украина, здоровье - общество
Катар, Доха, Мария Львова-Белова, Россия, Украина, Здоровье - Общество
Львова-Белова рассказала о семьях, проходящих реабилитацию в Катаре

Львова-Белова сообщила о реабилитации десяти российских семей в Катаре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Десять российских семей, воссоединенных в период СВО или пострадавших от вооружённого конфликта с Украиной, проходят реабилитацию в Катаре, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"С 14 по 23 апреля по инициативе Государства Катар в Дохе отдыхают и проходят реабилитацию десять российских семей: семь из них воссоединились в период СВО при нашем содействии, три — пострадавшие от вооружённого конфликта с Украиной", - написала она.
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Кроме того, Львова-Белова сообщила, что в Дохе состоялась встреча руководителя аппарата детского омбудсмена Алексея Газаряна и государственного министра в МИД Катара Мухаммеда Бен Абдельазиза Аль-Хулейфи, на которой обсудили дальнейшее гуманитарное сотрудничество, в том числе по верификации данных и процессу воссоединения семей.
"Спасибо Государству Катар за внимание к семьям! Это уже второй такой оздоровительный тур. Программа насыщенная — включает комплексное восстановление, отдых, знакомство со страной", - добавила уполномоченный.
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КатарДохаМария Львова-БеловаРоссияУкраинаЗдоровье - Общество
 
 
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