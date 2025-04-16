Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/lnr-2011507062.html
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий - РИА Новости, 16.04.2025
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий
Задержанный в ЛНР агент Киева, готовивший покушение на депутата парламента Республики, лично подбирал объекты для диверсий. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:29:00+03:00
2025-04-16T09:29:00+03:00
луганская народная республика
россия
происшествия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011505532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1997501dd98409bf19fbed27f6132422.jpg
ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Задержанный в ЛНР агент Киева, готовивший покушение на депутата парламента Республики, лично подбирал объекты для диверсий. Ранее в УФСБ России по ЛНР сообщили РИА Новости, что в Республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата Народного Совета. "Кураторы мне передавали на территорию ЛНР, а также я сам лично забирал взрывные устройства, там иные, детонаторы к ним. Я организовывал тайники, также забирал из них. У меня было схронов больше десятка. Ну мне сказали подбери объекты, ну это нужно было для совершения разведывательно-диверсионных актов, ну то есть, чем я и занимался. У меня была задача такая", - рассказал задержанный на видео, предоставленное РИА Новости УФСБ России по ЛНР. По его словам, также от кураторов ему поступали просьбы сообщать о передвижении военной техники ВС РФ и военных объектов.
https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР
Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики.
2025-04-16T09:29
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011505532_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_849bfe1b090e9940c8ea258c306f0f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий

ФСБ: задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Задержанный в ЛНР агент Киева, готовивший покушение на депутата парламента Республики, лично подбирал объекты для диверсий.
Ранее в УФСБ России по ЛНР сообщили РИА Новости, что в Республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата Народного Совета.
"Кураторы мне передавали на территорию ЛНР, а также я сам лично забирал взрывные устройства, там иные, детонаторы к ним. Я организовывал тайники, также забирал из них. У меня было схронов больше десятка. Ну мне сказали подбери объекты, ну это нужно было для совершения разведывательно-диверсионных актов, ну то есть, чем я и занимался. У меня была задача такая", - рассказал задержанный на видео, предоставленное РИА Новости УФСБ России по ЛНР.
По его словам, также от кураторов ему поступали просьбы сообщать о передвижении военной техники ВС РФ и военных объектов.
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, привезший в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
ФСБ задержала украинского агента, привезшего в Россию бомбы для терактов
14 апреля, 07:47
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала