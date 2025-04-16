https://ria.ru/20250416/lnr-2011507062.html

Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий

Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий - РИА Новости, 16.04.2025

Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий

Задержанный в ЛНР агент Киева, готовивший покушение на депутата парламента Республики, лично подбирал объекты для диверсий. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:29:00+03:00

2025-04-16T09:29:00+03:00

2025-04-16T09:29:00+03:00

луганская народная республика

россия

происшествия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Задержанный в ЛНР агент Киева, готовивший покушение на депутата парламента Республики, лично подбирал объекты для диверсий. Ранее в УФСБ России по ЛНР сообщили РИА Новости, что в Республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата Народного Совета. "Кураторы мне передавали на территорию ЛНР, а также я сам лично забирал взрывные устройства, там иные, детонаторы к ним. Я организовывал тайники, также забирал из них. У меня было схронов больше десятка. Ну мне сказали подбери объекты, ну это нужно было для совершения разведывательно-диверсионных актов, ну то есть, чем я и занимался. У меня была задача такая", - рассказал задержанный на видео, предоставленное РИА Новости УФСБ России по ЛНР. По его словам, также от кураторов ему поступали просьбы сообщать о передвижении военной техники ВС РФ и военных объектов.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики. 2025-04-16T09:29 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, россия, происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)