https://ria.ru/20250416/lnr-2011507062.html
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий - РИА Новости, 16.04.2025
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий
Задержанный в ЛНР агент Киева, готовивший покушение на депутата парламента Республики, лично подбирал объекты для диверсий. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:29:00+03:00
2025-04-16T09:29:00+03:00
2025-04-16T09:29:00+03:00
луганская народная республика
россия
происшествия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Задержанный в ЛНР агент Киева, готовивший покушение на депутата парламента Республики, лично подбирал объекты для диверсий. Ранее в УФСБ России по ЛНР сообщили РИА Новости, что в Республике задержали местного жителя, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на депутата Народного Совета. "Кураторы мне передавали на территорию ЛНР, а также я сам лично забирал взрывные устройства, там иные, детонаторы к ним. Я организовывал тайники, также забирал из них. У меня было схронов больше десятка. Ну мне сказали подбери объекты, ну это нужно было для совершения разведывательно-диверсионных актов, ну то есть, чем я и занимался. У меня была задача такая", - рассказал задержанный на видео, предоставленное РИА Новости УФСБ России по ЛНР. По его словам, также от кураторов ему поступали просьбы сообщать о передвижении военной техники ВС РФ и военных объектов.
https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html
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7 495 645-6601
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Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР
Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики.
2025-04-16T09:29
true
PT0M34S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, россия, происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий
ФСБ: задержанный в ЛНР украинский агент лично подбирал объекты для диверсий