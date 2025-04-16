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В ЛНР задержали агента Киева, готовившего покушение на депутата - РИА Новости, 16.04.2025
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08:49 16.04.2025 (обновлено: 11:19 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/lnr-2011500504.html
В ЛНР задержали агента Киева, готовившего покушение на депутата
В ЛНР задержали агента Киева, готовившего покушение на депутата - РИА Новости, 16.04.2025
В ЛНР задержали агента Киева, готовившего покушение на депутата
В ЛНР задержали украинского агента, готовившего покушение на депутата Народного совета республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:49:00+03:00
2025-04-16T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
министерство обороны украины
вооруженные силы рф
луганск
фсб
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. В ЛНР задержали украинского агента, готовившего покушение на депутата Народного совета республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Задержали жителя республики, который по заданию ГУР участвовал в подготовке теракта в отношении депутата Народного совета", — заявил собеседник агентства.Вскоре эту информацию подтвердили в региональном управлении ФСБ. По данным спецслужбы, житель Луганска сотрудничал с представителем разведки противника и прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности. Также он участвовал в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, их планировали применить для терактов в ЛНР."Позднее по заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета Луганской Народной Республики извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, после чего был задержан сотрудниками УФСБ", — уточнили в ведомстве.Задержанный лично подбирал объекты для диверсий. Также от кураторов ему поступали просьбы сообщать о передвижении техники ВС России и военных объектах.Возбуждено уголовное дело по статьям "Госизмена", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Приготовление к террористическому акту", "Приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".
https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html
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Задержание жителя Луганска, готовившего покушение на депутата Народного cовета ЛНР
Кадры задержания сотрудниками УФСБ по ЛНР жителя Луганска, готовившего по заданию Киева покушение на депутата Народного cовета республики.
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луганская народная республика, министерство обороны украины, вооруженные силы рф, луганск, фсб, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы РФ, Луганск, ФСБ, Происшествия
В ЛНР задержали агента Киева, готовившего покушение на депутата

В ЛНР задержали украинца, готовившего покушение на депутата Народного совета

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ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. В ЛНР задержали украинского агента, готовившего покушение на депутата Народного совета республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Задержали жителя республики, который по заданию ГУР участвовал в подготовке теракта в отношении депутата Народного совета", — заявил собеседник агентства.
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Вскоре эту информацию подтвердили в региональном управлении ФСБ. По данным спецслужбы, житель Луганска сотрудничал с представителем разведки противника и прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности. Также он участвовал в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, их планировали применить для терактов в ЛНР.
"Позднее по заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета Луганской Народной Республики извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, после чего был задержан сотрудниками УФСБ", — уточнили в ведомстве.
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Задержанный лично подбирал объекты для диверсий. Также от кураторов ему поступали просьбы сообщать о передвижении техники ВС России и военных объектах.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Госизмена", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Приготовление к террористическому акту", "Приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".
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