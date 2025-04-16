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В Липецкой области произошел пожар в СНТ - РИА Новости, 16.04.2025
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20:26 16.04.2025 (обновлено: 21:32 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/lipetsk-2011678876.html
В Липецкой области произошел пожар в СНТ
В Липецкой области произошел пожар в СНТ - РИА Новости, 16.04.2025
В Липецкой области произошел пожар в СНТ
Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в районе СНТ "Ромашкино" в Липецкой области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:26:00+03:00
2025-04-16T21:32:00+03:00
происшествия
россия
липецкая область
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в районе СНТ "Ромашкино" в Липецкой области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Горит сухая трава. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники МЧС России, а так же специалисты лесопожарного центра, управления ГО и ЧС города Липецка, управления ГПСС Липецкой области и поливомоечная техника города Липецка", - говорится в сообщении. Пострадавших и погибших нет, уточнило ведомство.
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происшествия, россия, липецкая область, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области произошел пожар в СНТ

В районе СНТ "Ромашкино" в Липецкой области загорелась сухая трава

© ГУ МЧС России по Липецкой областиПожар в районе СНТ "Ромашкино" в Липецкой области. Кадр видео
Пожар в районе СНТ Ромашкино в Липецкой области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© ГУ МЧС России по Липецкой области
Пожар в районе СНТ "Ромашкино" в Липецкой области. Кадр видео
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в районе СНТ "Ромашкино" в Липецкой области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"Горит сухая трава. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники МЧС России, а так же специалисты лесопожарного центра, управления ГО и ЧС города Липецка, управления ГПСС Липецкой области и поливомоечная техника города Липецка", - говорится в сообщении.
Пострадавших и погибших нет, уточнило ведомство.
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ПроисшествияРоссияЛипецкая областьЛипецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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