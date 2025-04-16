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В Липецкой области произошел пожар в СНТ

В Липецкой области произошел пожар в СНТ - РИА Новости, 16.04.2025

В Липецкой области произошел пожар в СНТ

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в районе СНТ "Ромашкино" в Липецкой области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:26:00+03:00

2025-04-16T20:26:00+03:00

2025-04-16T21:32:00+03:00

происшествия

россия

липецкая область

липецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в районе СНТ "Ромашкино" в Липецкой области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Горит сухая трава. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники МЧС России, а так же специалисты лесопожарного центра, управления ГО и ЧС города Липецка, управления ГПСС Липецкой области и поливомоечная техника города Липецка", - говорится в сообщении. Пострадавших и погибших нет, уточнило ведомство.

https://ria.ru/20250416/krasnodar-2011523973.html

россия

липецкая область

липецк

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происшествия, россия, липецкая область, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)