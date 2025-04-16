https://ria.ru/20250416/legoyda-2011485302.html
Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО
Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО - РИА Новости, 16.04.2025
Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО
Присутствие представителей традиционных религий в зоне СВО помогает бороться с неоязычеством, их общение с военнослужащими возвращает большинство бойцов к... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:12:00+03:00
2025-04-16T02:12:00+03:00
2025-04-16T02:12:00+03:00
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владимир легойда
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Присутствие представителей традиционных религий в зоне СВО помогает бороться с неоязычеством, их общение с военнослужащими возвращает большинство бойцов к истокам своей духовной традиции, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Присутствие представителей традиционных религий, их общение с солдатами позволит большинству людей вернуться к истокам своей духовной традиции, осознав легковесность языческого конструкта", - сообщил сайту "Аргументы и факты" Легойда. По его словам, если человек находится в ситуации, когда его жизни грозит опасность, то, понимая хрупкость этой жизни, он, естественно, стремится ее сохранить всеми силами, в том числе обращаясь к вере. "Поэтому фраза "в окопах не бывает атеистов" отражает существующую реальность. Другое дело, что человек подчас начинает искать Бога "не там". Распространение неоязычества в том числе, к сожалению, среди тех, кто выполняет сегодня свой воинский долг, связано с этими поисками. Можно сказать, что это не мировоззренческий выбор, а ситуативный", - отметил Легойда. Он подчеркнул, что знания об историческом язычестве свидетельствуют, что христианство, помимо богатейшей культуры, богословия, философии, предложило нравственную чистоту, "которая принципиально отличается от того понимания нравственности (или скорее безнравственности), которое было свойственно языческим народам".
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
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владимир легойда
Специальная военная операция на Украине, Владимир Легойда
Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО
Легойда: присутствие в армии священников помогает бороться с неоязычеством
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Присутствие представителей традиционных религий в зоне СВО помогает бороться с неоязычеством, их общение с военнослужащими возвращает большинство бойцов к истокам своей духовной традиции, считает
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Присутствие представителей традиционных религий, их общение с солдатами позволит большинству людей вернуться к истокам своей духовной традиции, осознав легковесность языческого конструкта", - сообщил сайту "Аргументы и факты" Легойда.
По его словам, если человек находится в ситуации, когда его жизни грозит опасность, то, понимая хрупкость этой жизни, он, естественно, стремится ее сохранить всеми силами, в том числе обращаясь к вере.
"Поэтому фраза "в окопах не бывает атеистов" отражает существующую реальность. Другое дело, что человек подчас начинает искать Бога "не там". Распространение неоязычества в том числе, к сожалению, среди тех, кто выполняет сегодня свой воинский долг, связано с этими поисками. Можно сказать, что это не мировоззренческий выбор, а ситуативный", - отметил Легойда.
Он подчеркнул, что знания об историческом язычестве свидетельствуют, что христианство, помимо богатейшей культуры, богословия, философии, предложило нравственную чистоту, "которая принципиально отличается от того понимания нравственности (или скорее безнравственности), которое было свойственно языческим народам".