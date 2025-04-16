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Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/legoyda-2011485302.html
Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО
Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО - РИА Новости, 16.04.2025
Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО
Присутствие представителей традиционных религий в зоне СВО помогает бороться с неоязычеством, их общение с военнослужащими возвращает большинство бойцов к... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:12:00+03:00
2025-04-16T02:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир легойда
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Присутствие представителей традиционных религий в зоне СВО помогает бороться с неоязычеством, их общение с военнослужащими возвращает большинство бойцов к истокам своей духовной традиции, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Присутствие представителей традиционных религий, их общение с солдатами позволит большинству людей вернуться к истокам своей духовной традиции, осознав легковесность языческого конструкта", - сообщил сайту "Аргументы и факты" Легойда. По его словам, если человек находится в ситуации, когда его жизни грозит опасность, то, понимая хрупкость этой жизни, он, естественно, стремится ее сохранить всеми силами, в том числе обращаясь к вере. "Поэтому фраза "в окопах не бывает атеистов" отражает существующую реальность. Другое дело, что человек подчас начинает искать Бога "не там". Распространение неоязычества в том числе, к сожалению, среди тех, кто выполняет сегодня свой воинский долг, связано с этими поисками. Можно сказать, что это не мировоззренческий выбор, а ситуативный", - отметил Легойда. Он подчеркнул, что знания об историческом язычестве свидетельствуют, что христианство, помимо богатейшей культуры, богословия, философии, предложило нравственную чистоту, "которая принципиально отличается от того понимания нравственности (или скорее безнравственности), которое было свойственно языческим народам".
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
https://ria.ru/20250319/svjaschennik-2005916673.html
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владимир легойда
Специальная военная операция на Украине, Владимир Легойда
Легойда объяснил присутствие священнослужителей в зоне СВО

Легойда: присутствие в армии священников помогает бороться с неоязычеством

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Присутствие представителей традиционных религий в зоне СВО помогает бороться с неоязычеством, их общение с военнослужащими возвращает большинство бойцов к истокам своей духовной традиции, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Присутствие представителей традиционных религий, их общение с солдатами позволит большинству людей вернуться к истокам своей духовной традиции, осознав легковесность языческого конструкта", - сообщил сайту "Аргументы и факты" Легойда.
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По его словам, если человек находится в ситуации, когда его жизни грозит опасность, то, понимая хрупкость этой жизни, он, естественно, стремится ее сохранить всеми силами, в том числе обращаясь к вере.
"Поэтому фраза "в окопах не бывает атеистов" отражает существующую реальность. Другое дело, что человек подчас начинает искать Бога "не там". Распространение неоязычества в том числе, к сожалению, среди тех, кто выполняет сегодня свой воинский долг, связано с этими поисками. Можно сказать, что это не мировоззренческий выбор, а ситуативный", - отметил Легойда.
Он подчеркнул, что знания об историческом язычестве свидетельствуют, что христианство, помимо богатейшей культуры, богословия, философии, предложило нравственную чистоту, "которая принципиально отличается от того понимания нравственности (или скорее безнравственности), которое было свойственно языческим народам".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир Легойда
 
 
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