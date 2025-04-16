https://ria.ru/20250416/lavrov-2011543192.html
Лавров: все больше людей смотрят на Россию как на хранительницу ценностей
Лавров: все больше людей смотрят на Россию как на хранительницу ценностей - РИА Новости, 16.04.2025
Лавров: все больше людей смотрят на Россию как на хранительницу ценностей
Все больше людей в мире смотрят на Россию как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей, нужно создавать удобные условия для переезда сюда граждан тех... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:51:00+03:00
2025-04-16T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Все больше людей в мире смотрят на Россию как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей, нужно создавать удобные условия для переезда сюда граждан тех стран, где агрессивно навязываются деструктивные установки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я хотел бы с удовлетворением констатировать, что в мире все больше и больше людей не просто симпатизируют нашей стране, хотят узнать побольше о том, как мы живем, но и смотрят на Россию именно как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей", - сказал министр на 44-м заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ. Такие настроения наблюдаются, в частности, в странах Запада, и именно для того, чтобы эти люди не чувствовали себя забытыми, президент президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, отметил Лавров. "Главная цель - создать прозрачные, понятные и удобные условия для переезда в нашу страну и адаптации граждан из тех стран, где агрессивно навязываются противоестественные модели поведения и жизни, где навязываются деструктивные неолиберальные установки, которые наносят серьезный ущерб нравственному здоровью людей", - подчеркнул он. Министр отметил, что МИД РФ в рамках реализации указа взаимодействует помимо регионов с министерством внутренних дел России и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. "Безусловно, будем в режиме реального времени вместе с нашими коллегами из министерства внутренних дел решать вопросы, которые возникают в рабочем порядке", - заключил Лавров. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", 19 августа 2024 года.
https://ria.ru/20250415/mvd-2011439612.html
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россия, сергей лавров, владимир путин, общество
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Общество
Лавров: все больше людей смотрят на Россию как на хранительницу ценностей
Лавров: нужно создать все условия для переезда в Россию граждан враждебных стран
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Все больше людей в мире смотрят на Россию как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей, нужно создавать удобные условия для переезда сюда граждан тех стран, где агрессивно навязываются деструктивные установки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хотел бы с удовлетворением констатировать, что в мире все больше и больше людей не просто симпатизируют нашей стране, хотят узнать побольше о том, как мы живем, но и смотрят на Россию
именно как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей", - сказал министр на 44-м заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ.
Такие настроения наблюдаются, в частности, в странах Запада, и именно для того, чтобы эти люди не чувствовали себя забытыми, президент президент Владимир Путин
подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, отметил Лавров
.
"Главная цель - создать прозрачные, понятные и удобные условия для переезда в нашу страну и адаптации граждан из тех стран, где агрессивно навязываются противоестественные модели поведения и жизни, где навязываются деструктивные неолиберальные установки, которые наносят серьезный ущерб нравственному здоровью людей", - подчеркнул он.
Министр отметил, что МИД РФ в рамках реализации указа взаимодействует помимо регионов с министерством внутренних дел России и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
"Безусловно, будем в режиме реального времени вместе с нашими коллегами из министерства внутренних дел решать вопросы, которые возникают в рабочем порядке", - заключил Лавров.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", 19 августа 2024 года.