https://ria.ru/20250416/kursk-2011638945.html

В Курске загорелось предприятие

В Курске загорелось предприятие - РИА Новости, 16.04.2025

В Курске загорелось предприятие

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска, сообщили в управлении МЧС РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:34:00+03:00

2025-04-16T17:34:00+03:00

2025-04-16T17:54:00+03:00

происшествия

россия

курск

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 16 апр - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска, сообщили в управлении МЧС по региону. "МЧС Курской области: пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали в Железнодорожный округ города Курска для ликвидации пожара на территории одного из предприятий", - сообщили в Telegram-канале регионального МЧС. Там добавили, что подробности уточняются.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

россия

курск

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курск, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)