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В Курске загорелось предприятие - РИА Новости, 16.04.2025
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17:34 16.04.2025 (обновлено: 17:54 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kursk-2011638945.html
В Курске загорелось предприятие
В Курске загорелось предприятие - РИА Новости, 16.04.2025
В Курске загорелось предприятие
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска, сообщили в управлении МЧС РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:34:00+03:00
2025-04-16T17:54:00+03:00
происшествия
россия
курск
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 16 апр - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска, сообщили в управлении МЧС по региону. "МЧС Курской области: пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали в Железнодорожный округ города Курска для ликвидации пожара на территории одного из предприятий", - сообщили в Telegram-канале регионального МЧС. Там добавили, что подробности уточняются.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
россия
курск
курская область
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происшествия, россия, курск, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Курск, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курске загорелось предприятие

В Железнодорожном округе Курска тушат пожар на предприятии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожар в районе подшипникового завода АПЗ-20 в Курске
Пожар в районе подшипникового завода АПЗ-20 в Курске - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пожар в районе подшипникового завода АПЗ-20 в Курске
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КУРСК, 16 апр - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска, сообщили в управлении МЧС по региону.
"МЧС Курской области: пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали в Железнодорожный округ города Курска для ликвидации пожара на территории одного из предприятий", - сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
Там добавили, что подробности уточняются.
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ПроисшествияРоссияКурскКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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