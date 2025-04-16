https://ria.ru/20250416/kulichi-2011648201.html
В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать
В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать - РИА Новости, 16.04.2025
В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать
Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в упаковке с... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:03:00+03:00
2025-04-16T18:03:00+03:00
2025-04-16T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в упаковке с демонстрацией религиозных символов."Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра. — Прим. ред.) Иванова, с Матронушкой пакеты не будем покупать", — сказал он на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам Потокина, ответственность за подобающее отношение к изображениям религиозных символов и святынь лежит на самих верующих, поэтому не следует покупать куличи в такой упаковке, ведь впоследствии она может оказаться смешанной с бытовым мусором.Он полагает, что если отказаться от куличей, завернутых в пакеты с изображениями крестов и молитв, а покупать "скромные, без всяких надписей", то торговля быстро отреагирует. "Его освятим, съедим — он будет использован по назначению", — подытожил священнослужитель.
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михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь, пасха, россия, общество
Михаил Потокин (протоиерей), Русская православная церковь, Пасха, Россия, Общество, Религия
В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать
В РПЦ призвали не покупать куличи в упаковке с религиозными святынями
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в упаковке с демонстрацией религиозных символов.
"Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра. — Прим. ред.) Иванова, с Матронушкой пакеты не будем покупать", — сказал он на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По словам Потокина, ответственность за подобающее отношение к изображениям религиозных символов и святынь лежит на самих верующих, поэтому не следует покупать куличи в такой упаковке, ведь впоследствии она может оказаться смешанной с бытовым мусором.
Он полагает, что если отказаться от куличей, завернутых в пакеты с изображениями крестов и молитв, а покупать "скромные, без всяких надписей", то торговля быстро отреагирует.
"Его освятим, съедим — он будет использован по назначению", — подытожил священнослужитель.