https://ria.ru/20250416/kulichi-2011648201.html

В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать

В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать - РИА Новости, 16.04.2025

В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать

Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в упаковке с... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:03:00+03:00

2025-04-16T18:03:00+03:00

2025-04-16T22:03:00+03:00

михаил потокин (протоиерей)

русская православная церковь

пасха

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общество

религия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в упаковке с демонстрацией религиозных символов."Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра. — Прим. ред.) Иванова, с Матронушкой пакеты не будем покупать", — сказал он на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам Потокина, ответственность за подобающее отношение к изображениям религиозных символов и святынь лежит на самих верующих, поэтому не следует покупать куличи в такой упаковке, ведь впоследствии она может оказаться смешанной с бытовым мусором.Он полагает, что если отказаться от куличей, завернутых в пакеты с изображениями крестов и молитв, а покупать "скромные, без всяких надписей", то торговля быстро отреагирует. "Его освятим, съедим — он будет использован по назначению", — подытожил священнослужитель.

https://ria.ru/20250416/paskha-1858675417.html

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михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь, пасха, россия, общество