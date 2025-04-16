https://ria.ru/20250416/kulichi-2011594014.html

В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать

В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать - РИА Новости, 16.04.2025

В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в пакетах с... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:32:00+03:00

2025-04-16T15:32:00+03:00

2025-04-16T16:18:00+03:00

религия

михаил потокин (протоиерей)

русская православная церковь

пасха

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151776/27/1517762785_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_ad4eccc9cc633be9648e3517bb130717.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в пакетах с изображениями религиозных символов и святынь, чтобы не допускать непотребного отношения к ним. "Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра) Иванова, с Матронушкой (святой Матроной Московской – ред.) пакета не будем покупать. Не будем, не надо... Чтобы потом это всё не выбрасывалось в помойки, не лежало в непотребном месте изображение, потому что это и на нашей совести тоже – то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых", – сказал священнослужитель на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Торговля, полагает он, отреагирует на это быстро. "Если мы не будем покупать кулич, завернутый в пакет, на котором изображены кресты, молитвы и так далее, а купим кулич скромный, без всяких надписей... его освятим, съедим – он будет использован по назначению", – заключил Потокин.

https://ria.ru/20250416/paskha-1784063287.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь, пасха, россия