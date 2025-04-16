https://ria.ru/20250416/kulichi-2011594014.html
В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать
В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать - РИА Новости, 16.04.2025
В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать
Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в пакетах с... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:32:00+03:00
2025-04-16T15:32:00+03:00
2025-04-16T16:18:00+03:00
религия
михаил потокин (протоиерей)
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в пакетах с изображениями религиозных символов и святынь, чтобы не допускать непотребного отношения к ним. "Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра) Иванова, с Матронушкой (святой Матроной Московской – ред.) пакета не будем покупать. Не будем, не надо... Чтобы потом это всё не выбрасывалось в помойки, не лежало в непотребном месте изображение, потому что это и на нашей совести тоже – то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых", – сказал священнослужитель на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Торговля, полагает он, отреагирует на это быстро. "Если мы не будем покупать кулич, завернутый в пакет, на котором изображены кресты, молитвы и так далее, а купим кулич скромный, без всяких надписей... его освятим, съедим – он будет использован по назначению", – заключил Потокин.
https://ria.ru/20250416/paskha-1784063287.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь, пасха, россия
Религия, Михаил Потокин (протоиерей), Русская православная церковь, Пасха, Россия
В РПЦ рассказали, какие куличи не стоит покупать
В РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с религиозными символами и святынями