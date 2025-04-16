https://ria.ru/20250416/kulich-2011487092.html

Священник рассказал, какая форма кулича допустима на Пасху

Священник рассказал, какая форма кулича допустима на Пасху - РИА Новости, 16.04.2025

Священник рассказал, какая форма кулича допустима на Пасху

Изготовление куличей в форме храма не является грехом, но будет излишеством, от которого лучше отказаться, также важно помнить о традиции того, что... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T03:08:00+03:00

2025-04-16T03:08:00+03:00

2025-04-16T12:23:00+03:00

религия

иерусалим

иисус христос

московская духовная академия

русская православная церковь

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151776/26/1517762615_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_67a580996652146d2dcadc72e339645c.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Изготовление куличей в форме храма не является грехом, но будет излишеством, от которого лучше отказаться, также важно помнить о традиции того, что символизирует кулич, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов. В пятницу, 11 апреля, завершился Великий пост (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя). Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретят 20 апреля. "Печь куличи в форме храмов – это, конечно, не грех, но, мне кажется, какое-то излишество. Вообще излишества, чрезмерные инициативы в области формы возникают чаще всего для компенсации смыслового дефицита. Если посмотреть на церковную историю, например, реформация в католицизме, иконоборчество в Византии – все это некая реакция на излишество, понятно, что потом и реакция радикализировалась, но возникает все не на пустом месте. По этому принципу - чтобы потом не испытывать кризиса, лучше не увлекаться пышностью формы. Нужно помнить об истоках традиций, заботиться о том, чтобы внутреннее наполнение имело главенствующую роль", - сказал Борисов. Он напомнил, что традиция делать на Пасху куличи возникла на фоне другой церковной традиции - выпечки артоса – "особого пасхального хлеба, который освящается в пасхальную ночь, а потом в течение всей светлой недели после Пасхи находится в царских вратах, когда нет службы, и выносится на крестный ход по окончании утреннего богослужения". "Так вот, желая иметь дома хлеб, похожий на артос, но сладкий и сдобный, люди и стали выпекать куличи", - рассказал священник. Артос в свою очередь обязан своим появлением традиции трапезы, появившейся еще в апостольские времена, добавил иерей. "Согласно преданию, апостолы собирались на общую трапезу и для Христа оставляли кусок хлеба - в знак того, что Он духовно присутствует с ними за столом. От этого хлеба, который по окончании трапезы разделялся между ее участниками в память о Христе, и возникла традиция к Пасхе испекать артос. Позже он приобрел вид высокого цилиндрического хлеба. В знак того, что этот хлеб особый и посвящен Христу, то есть хлеб Христов, его стали сверху украшать знаменем креста. И поэтому на куличи сверху тоже традиционно наносят крест", - объяснил отец Антоний. "Таким образом, кулич – это не просто какой-то пирог, или "кекс весенний" - это особый пасхальный хлеб, который напоминает нам о крестной жертве Христа и его Воскресении. И, конечно, кушать его надо с воспоминанием о Христе, с чувством благодарности за освобождение нас от власти греха и смерти", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250415/moskva-2011400000.html

https://ria.ru/20250415/sedmitsa-1857061003.html

https://ria.ru/20250416/paskha-1784063287.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иерусалим, иисус христос, московская духовная академия, русская православная церковь, пасха