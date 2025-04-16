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Священник рассказал, какая форма кулича допустима на Пасху - РИА Новости, 16.04.2025
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Религия
 
03:08 16.04.2025 (обновлено: 12:23 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kulich-2011487092.html
Священник рассказал, какая форма кулича допустима на Пасху
Священник рассказал, какая форма кулича допустима на Пасху - РИА Новости, 16.04.2025
Священник рассказал, какая форма кулича допустима на Пасху
Изготовление куличей в форме храма не является грехом, но будет излишеством, от которого лучше отказаться, также важно помнить о традиции того, что... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:08:00+03:00
2025-04-16T12:23:00+03:00
религия
иерусалим
иисус христос
московская духовная академия
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Изготовление куличей в форме храма не является грехом, но будет излишеством, от которого лучше отказаться, также важно помнить о традиции того, что символизирует кулич, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов. В пятницу, 11 апреля, завершился Великий пост (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя). Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретят 20 апреля. "Печь куличи в форме храмов – это, конечно, не грех, но, мне кажется, какое-то излишество. Вообще излишества, чрезмерные инициативы в области формы возникают чаще всего для компенсации смыслового дефицита. Если посмотреть на церковную историю, например, реформация в католицизме, иконоборчество в Византии – все это некая реакция на излишество, понятно, что потом и реакция радикализировалась, но возникает все не на пустом месте. По этому принципу - чтобы потом не испытывать кризиса, лучше не увлекаться пышностью формы. Нужно помнить об истоках традиций, заботиться о том, чтобы внутреннее наполнение имело главенствующую роль", - сказал Борисов. Он напомнил, что традиция делать на Пасху куличи возникла на фоне другой церковной традиции - выпечки артоса – "особого пасхального хлеба, который освящается в пасхальную ночь, а потом в течение всей светлой недели после Пасхи находится в царских вратах, когда нет службы, и выносится на крестный ход по окончании утреннего богослужения". "Так вот, желая иметь дома хлеб, похожий на артос, но сладкий и сдобный, люди и стали выпекать куличи", - рассказал священник. Артос в свою очередь обязан своим появлением традиции трапезы, появившейся еще в апостольские времена, добавил иерей. "Согласно преданию, апостолы собирались на общую трапезу и для Христа оставляли кусок хлеба - в знак того, что Он духовно присутствует с ними за столом. От этого хлеба, который по окончании трапезы разделялся между ее участниками в память о Христе, и возникла традиция к Пасхе испекать артос. Позже он приобрел вид высокого цилиндрического хлеба. В знак того, что этот хлеб особый и посвящен Христу, то есть хлеб Христов, его стали сверху украшать знаменем креста. И поэтому на куличи сверху тоже традиционно наносят крест", - объяснил отец Антоний. "Таким образом, кулич – это не просто какой-то пирог, или "кекс весенний" - это особый пасхальный хлеб, который напоминает нам о крестной жертве Христа и его Воскресении. И, конечно, кушать его надо с воспоминанием о Христе, с чувством благодарности за освобождение нас от власти греха и смерти", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250415/moskva-2011400000.html
https://ria.ru/20250415/sedmitsa-1857061003.html
https://ria.ru/20250416/paskha-1784063287.html
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иерусалим, иисус христос, московская духовная академия, русская православная церковь, пасха
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Московская духовная академия, Русская православная церковь, Пасха
Священник рассказал, какая форма кулича допустима на Пасху

Иерей Борисов: от изготовления куличей в форме храма лучше отказаться

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСвежеиспеченный кулич, приготовленные в пекарне Троице-Сергиевой Лавре в городе Сергиев-Посад
Свежеиспеченный кулич, приготовленные в пекарне Троице-Сергиевой Лавре в городе Сергиев-Посад - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Свежеиспеченный кулич, приготовленные в пекарне Троице-Сергиевой Лавре в городе Сергиев-Посад. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Изготовление куличей в форме храма не является грехом, но будет излишеством, от которого лучше отказаться, также важно помнить о традиции того, что символизирует кулич, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов.
В пятницу, 11 апреля, завершился Великий пост (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя). Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретят 20 апреля.
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"Печь куличи в форме храмов – это, конечно, не грех, но, мне кажется, какое-то излишество. Вообще излишества, чрезмерные инициативы в области формы возникают чаще всего для компенсации смыслового дефицита. Если посмотреть на церковную историю, например, реформация в католицизме, иконоборчество в Византии – все это некая реакция на излишество, понятно, что потом и реакция радикализировалась, но возникает все не на пустом месте. По этому принципу - чтобы потом не испытывать кризиса, лучше не увлекаться пышностью формы. Нужно помнить об истоках традиций, заботиться о том, чтобы внутреннее наполнение имело главенствующую роль", - сказал Борисов.
Он напомнил, что традиция делать на Пасху куличи возникла на фоне другой церковной традиции - выпечки артоса – "особого пасхального хлеба, который освящается в пасхальную ночь, а потом в течение всей светлой недели после Пасхи находится в царских вратах, когда нет службы, и выносится на крестный ход по окончании утреннего богослужения". "Так вот, желая иметь дома хлеб, похожий на артос, но сладкий и сдобный, люди и стали выпекать куличи", - рассказал священник.
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Артос в свою очередь обязан своим появлением традиции трапезы, появившейся еще в апостольские времена, добавил иерей. "Согласно преданию, апостолы собирались на общую трапезу и для Христа оставляли кусок хлеба - в знак того, что Он духовно присутствует с ними за столом. От этого хлеба, который по окончании трапезы разделялся между ее участниками в память о Христе, и возникла традиция к Пасхе испекать артос. Позже он приобрел вид высокого цилиндрического хлеба. В знак того, что этот хлеб особый и посвящен Христу, то есть хлеб Христов, его стали сверху украшать знаменем креста. И поэтому на куличи сверху тоже традиционно наносят крест", - объяснил отец Антоний.
"Таким образом, кулич – это не просто какой-то пирог, или "кекс весенний" - это особый пасхальный хлеб, который напоминает нам о крестной жертве Христа и его Воскресении. И, конечно, кушать его надо с воспоминанием о Христе, с чувством благодарности за освобождение нас от власти греха и смерти", - заключил собеседник агентства.
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