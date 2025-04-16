https://ria.ru/20250416/krym-2011616995.html
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.04.2025
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 15.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:41:00+03:00
2025-04-16T16:41:00+03:00
2025-04-16T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 15.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого апреля около 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Республика Крым
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Минобороны: российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом