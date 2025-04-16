https://ria.ru/20250416/krym-2011616995.html

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.04.2025

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 15.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:41:00+03:00

2025-04-16T16:41:00+03:00

2025-04-16T16:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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россия

республика крым

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 15.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого апреля около 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/aksenov-1960770616.html

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2025

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, республика крым