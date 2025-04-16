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Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске - РИА Новости, 16.04.2025
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09:32 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html
Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске
Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске - РИА Новости, 16.04.2025
Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске
Мать из красноярского Канска, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, отрубила семимесячному ребенку голову и поставила в сервант, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:32:00+03:00
2025-04-16T09:32:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мать из красноярского Канска, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, отрубила семимесячному ребенку голову и поставила в сервант, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Она поместила голову (7-месячного сына - ред.) в сервант. Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика - на улице, двух других детей - в летней комнате", - сказал собеседник агентства. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, ей грозит до 20 лет колонии. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011500402.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011375750.html
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происшествия
Происшествия
Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске

Мать, обвиняемая в убийстве трех детей, отрубила голову и поставила в сервант

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мать из красноярского Канска, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, отрубила семимесячному ребенку голову и поставила в сервант, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Она поместила голову (7-месячного сына - ред.) в сервант. Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика - на улице, двух других детей - в летней комнате", - сказал собеседник агентства.
Жительница Канска, обвиняемая в убийстве троих детей, на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей
08:48
В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Жительнице из Канска, обвиняемой в убийстве детей, грозит до 20 лет колонии
Вчера, 15:27
 
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