https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html

Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске

Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске - РИА Новости, 16.04.2025

Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске

Мать из красноярского Канска, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, отрубила семимесячному ребенку голову и поставила в сервант, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:32:00+03:00

2025-04-16T09:32:00+03:00

2025-04-16T09:32:00+03:00

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мать из красноярского Канска, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, отрубила семимесячному ребенку голову и поставила в сервант, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Она поместила голову (7-месячного сына - ред.) в сервант. Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика - на улице, двух других детей - в летней комнате", - сказал собеседник агентства. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, ей грозит до 20 лет колонии. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011500402.html

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011375750.html

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происшествия