https://ria.ru/20250416/krasnodar-2011523973.html

МВД назвало причину пожара на парковке в Краснодаре

МВД назвало причину пожара на парковке в Краснодаре - РИА Новости, 16.04.2025

МВД назвало причину пожара на парковке в Краснодаре

Причиной пожара на парковке в Краснодаре, где в ночь на вторник сгорели 13 машин, стал поджог, виновнику грозит до 5 лет, сообщили в УМВД краевой столицы. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:40:00+03:00

2025-04-16T10:40:00+03:00

2025-04-16T10:52:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Причиной пожара на парковке в Краснодаре, где в ночь на вторник сгорели 13 машин, стал поджог, виновнику грозит до 5 лет, сообщили в УМВД краевой столицы. В результате ночного пожара 15 апреля 13 машин сгорели на парковке на улице Благоева, 29 в Краснодаре, ещё четыре автомобиля были повреждены. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. "Установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог одного из припаркованных транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция ищет поджигателя, ему грозит до 5 лет. Ранее жители ЖК рассказали РИА Новости, что готовят иск к управляющей компании, которая, по мнению владельцев авто, не предприняла никаких мер для предотвращения пожара.

https://ria.ru/20250328/arest-2007849246.html

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)