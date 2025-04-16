https://ria.ru/20250416/krasnodar-2011523973.html
МВД назвало причину пожара на парковке в Краснодаре
МВД назвало причину пожара на парковке в Краснодаре - РИА Новости, 16.04.2025
МВД назвало причину пожара на парковке в Краснодаре
Причиной пожара на парковке в Краснодаре, где в ночь на вторник сгорели 13 машин, стал поджог, виновнику грозит до 5 лет, сообщили в УМВД краевой столицы. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:40:00+03:00
2025-04-16T10:40:00+03:00
2025-04-16T10:52:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Причиной пожара на парковке в Краснодаре, где в ночь на вторник сгорели 13 машин, стал поджог, виновнику грозит до 5 лет, сообщили в УМВД краевой столицы. В результате ночного пожара 15 апреля 13 машин сгорели на парковке на улице Благоева, 29 в Краснодаре, ещё четыре автомобиля были повреждены. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. "Установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог одного из припаркованных транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция ищет поджигателя, ему грозит до 5 лет. Ранее жители ЖК рассказали РИА Новости, что готовят иск к управляющей компании, которая, по мнению владельцев авто, не предприняла никаких мер для предотвращения пожара.
https://ria.ru/20250328/arest-2007849246.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД назвало причину пожара на парковке в Краснодаре
МВД: поджог стал причиной пожара на парковке в Краснодаре, где сгорели 13 машин
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Причиной пожара на парковке в Краснодаре, где в ночь на вторник сгорели 13 машин, стал поджог, виновнику грозит до 5 лет, сообщили в УМВД краевой столицы.
В результате ночного пожара 15 апреля 13 машин сгорели на парковке на улице Благоева, 29 в Краснодаре, ещё четыре автомобиля были повреждены. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
"Установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог одного из припаркованных транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция ищет поджигателя, ему грозит до 5 лет.
Ранее жители ЖК рассказали РИА Новости, что готовят иск к управляющей компании, которая, по мнению владельцев авто, не предприняла никаких мер для предотвращения пожара.