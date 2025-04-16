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Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин - РИА Новости, 16.04.2025
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13:12 16.04.2025 (обновлено: 13:23 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kostin-2011556481.html
Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин
Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин - РИА Новости, 16.04.2025
Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин
Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:12:00+03:00
2025-04-16T13:23:00+03:00
экономика
россия
андрей костин (банкир)
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24"."Российская экономика имеет прочную основу, у нас при всех нагрузках, которые мы сегодня испытываем, связанных с проведением специальной военной операции, с санкциями, у нас здоровые макроэкономические показатели, на мой взгляд, экономика выдержит и эти удары", - сказал он, отвечая на вопрос, окажут ли влияние торговые войны на российскую экономику."Но, конечно, такие факторы, как снижение цен на нефть сегодня происходят, давление на фондовый рынок, они пока оказывают негативное влияние, но повторяю, думаю, что мы преодолеем и эти, мы не такое испытывали раньше", - добавил глава ВТБ.
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экономика, россия, андрей костин (банкир), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Введение Трампом пошлин на импорт
Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин

Кости: российская экономика имеет прочную основу и выдержит торговые войны

© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Российская экономика имеет прочную основу, у нас при всех нагрузках, которые мы сегодня испытываем, связанных с проведением специальной военной операции, с санкциями, у нас здоровые макроэкономические показатели, на мой взгляд, экономика выдержит и эти удары", - сказал он, отвечая на вопрос, окажут ли влияние торговые войны на российскую экономику.
"Но, конечно, такие факторы, как снижение цен на нефть сегодня происходят, давление на фондовый рынок, они пока оказывают негативное влияние, но повторяю, думаю, что мы преодолеем и эти, мы не такое испытывали раньше", - добавил глава ВТБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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