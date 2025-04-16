https://ria.ru/20250416/kostin-2011556481.html

Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин

Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин - РИА Новости, 16.04.2025

Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин

Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:12:00+03:00

2025-04-16T13:12:00+03:00

2025-04-16T13:23:00+03:00

экономика

россия

андрей костин (банкир)

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24"."Российская экономика имеет прочную основу, у нас при всех нагрузках, которые мы сегодня испытываем, связанных с проведением специальной военной операции, с санкциями, у нас здоровые макроэкономические показатели, на мой взгляд, экономика выдержит и эти удары", - сказал он, отвечая на вопрос, окажут ли влияние торговые войны на российскую экономику."Но, конечно, такие факторы, как снижение цен на нефть сегодня происходят, давление на фондовый рынок, они пока оказывают негативное влияние, но повторяю, думаю, что мы преодолеем и эти, мы не такое испытывали раньше", - добавил глава ВТБ.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей костин (банкир), введение трампом пошлин на импорт