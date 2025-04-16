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Костин не увидел оснований для ужесточения денежно-кредитной политики
Костин не увидел оснований для ужесточения денежно-кредитной политики - РИА Новости, 16.04.2025
Костин не увидел оснований для ужесточения денежно-кредитной политики
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:57:00+03:00
2025-04-16T12:57:00+03:00
2025-04-16T13:23:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России."Я пока не вижу оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. Наверное, наиболее четко будет понятно к середине этого года. Я думаю, что она достаточно жесткая сегодня для того, чтобы тот путь, который проводит ЦБ, реализовывался", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 25 апреля.
https://ria.ru/20250318/kostin-2005769408.html
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экономика, цены на нефть, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин не увидел оснований для ужесточения денежно-кредитной политики
Глава ВТБ Костин не увидел оснований для ужесточения денежно-кредитной политики