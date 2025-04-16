https://ria.ru/20250416/kostin-2011554023.html

Костин не увидел оснований для ужесточения денежно-кредитной политики

Костин не увидел оснований для ужесточения денежно-кредитной политики - РИА Новости, 16.04.2025

Костин не увидел оснований для ужесточения денежно-кредитной политики

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:57:00+03:00

2025-04-16T12:57:00+03:00

2025-04-16T13:23:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России."Я пока не вижу оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. Наверное, наиболее четко будет понятно к середине этого года. Я думаю, что она достаточно жесткая сегодня для того, чтобы тот путь, который проводит ЦБ, реализовывался", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 25 апреля.

https://ria.ru/20250318/kostin-2005769408.html

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экономика, цены на нефть, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)