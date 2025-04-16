https://ria.ru/20250416/kosmos-2011652860.html

Путин сообщил о планах сотрудничества России и Китая в области космоса

Путин сообщил о планах сотрудничества России и Китая в области космоса - РИА Новости, 16.04.2025

Путин сообщил о планах сотрудничества России и Китая в области космоса

Президент РФ Владимир Путин сообщил о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:23:00+03:00

2025-04-16T18:23:00+03:00

2025-04-16T19:15:00+03:00

космос - риа наука

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владимир путин

брикс

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса."У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом - с Индией, с Южной Африкой, с Бразилией. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может", - сказал Путин в ходе общения со студентами МГТУ им. Баумана.

https://ria.ru/20250416/putin-2011651163.html

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китай

индия

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2025

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космос - риа наука, россия, китай, индия, владимир путин, брикс