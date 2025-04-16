https://ria.ru/20250416/kontrakt-2011485600.html

Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу

Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу - РИА Новости, 16.04.2025

Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T02:29:00+03:00

2025-04-16T02:29:00+03:00

2025-04-16T02:42:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, его освободили из-под стражи, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", — сказано в документах. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Свою вину Вахрин и Гоцык не признают. Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину срок содержания под стражей до 6 мая. Расследование уголовного дела завершено.Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. Ранее в суде он говорил, что не уволен и находится в должности.

https://ria.ru/20250410/pomosch-2010534956.html

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происшествия, тюменская область, россия, москва