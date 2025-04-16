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Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу - РИА Новости, 16.04.2025
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02:29 16.04.2025 (обновлено: 02:42 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kontrakt-2011485600.html
Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу
Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу - РИА Новости, 16.04.2025
Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу
Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:29:00+03:00
2025-04-16T02:42:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, его освободили из-под стражи, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", — сказано в документах. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Свою вину Вахрин и Гоцык не признают. Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину срок содержания под стражей до 6 мая. Расследование уголовного дела завершено.Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. Ранее в суде он говорил, что не уволен и находится в должности.
https://ria.ru/20250410/pomosch-2010534956.html
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происшествия, тюменская область, россия, москва
Происшествия, Тюменская область, Россия, Москва
Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу

Замглавы Тюменской области Вахрин заключил контракт для службы в ВС России

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗаместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, его освободили из-под стражи, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", — сказано в документах.
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По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени.
Свою вину Вахрин и Гоцык не признают. Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину срок содержания под стражей до 6 мая. Расследование уголовного дела завершено.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. Ранее в суде он говорил, что не уволен и находится в должности.
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