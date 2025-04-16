Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу
Замглавы Тюменской области Вахрин заключил контракт для службы в ВС России
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗаместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, его освободили из-под стражи, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", — сказано в документах.
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По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени.
Свою вину Вахрин и Гоцык не признают. Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину срок содержания под стражей до 6 мая. Расследование уголовного дела завершено.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. Ранее в суде он говорил, что не уволен и находится в должности.