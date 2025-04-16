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На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского
На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского
Американскому президенту Дональду Трампу нужно признать, что мир при Владимире Зеленском невозможен, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:34:00+03:00
2025-04-16T16:34:00+03:00
2025-04-16T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу нужно признать, что мир при Владимире Зеленском невозможен, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Чем больше времени требуется президенту США набраться смелости и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться убийства", — написал он.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым упреком в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в вопросе поддержки Киева.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную, неотредактированную версию.По мнению президента США, канал CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011587450.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, россия, туомас малинен, владимир зеленский
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Россия, Туомас Малинен, Владимир Зеленский
На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского
Профессор Малинен: Трампу нужно признать, что мир при Зеленском невозможен