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На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
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16:34 16.04.2025 (обновлено: 16:58 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/konflikt-2011615419.html
На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского
На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского
Американскому президенту Дональду Трампу нужно признать, что мир при Владимире Зеленском невозможен, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:34:00+03:00
2025-04-16T16:58:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу нужно признать, что мир при Владимире Зеленском невозможен, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Чем больше времени требуется президенту США набраться смелости и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться убийства", — написал он.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым упреком в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в вопросе поддержки Киева.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную, неотредактированную версию.По мнению президента США, канал CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011587450.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, россия, туомас малинен, владимир зеленский
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Россия, Туомас Малинен, Владимир Зеленский
На Западе выступили с неожиданным призывом к Трампу из-за Зеленского

Профессор Малинен: Трампу нужно признать, что мир при Зеленском невозможен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу нужно признать, что мир при Владимире Зеленском невозможен, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Чем больше времени требуется президенту США набраться смелости и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться убийства", — написал он.
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Ради геноцида". В Киеве ужаснулись произошедшему на Украине
Вчера, 15:07
В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым упреком в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в вопросе поддержки Киева.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную, неотредактированную версию.
По мнению президента США, канал CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Тридцать тысяч погибших": в Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
Вчера, 14:40
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампРоссияТуомас МалиненВладимир Зеленский
 
 
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