https://ria.ru/20250416/komarov-2011551848.html

Источник сообщил о задержании экс-министра образования Пензенской области

Источник сообщил о задержании экс-министра образования Пензенской области - РИА Новости, 16.04.2025

Источник сообщил о задержании экс-министра образования Пензенской области

Силовики задержали в Москве бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:44:00+03:00

2025-04-16T12:44:00+03:00

2025-04-16T13:00:00+03:00

происшествия

пензенская область

москва

пенза

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САМАРА, 16 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Москве бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Его задержали в Москве, уже доставили в Пензу. По делу о превышении должностных полномочий", - сообщил собеседник агентства, комментируя данные о задержании экс-министра. Комаров был назначен на должность министра образования Пензенской области в ноябре 2021 года, указано на сайте регионального министерства. С 2025 года министром образования Пензенской области стал Алексей Фомин, до этого занимавший должность первого замминистра образования.

https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html

пензенская область

москва

пенза

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пензенская область, москва, пенза