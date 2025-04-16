https://ria.ru/20250416/komarov-2011551848.html
Источник сообщил о задержании экс-министра образования Пензенской области
Источник сообщил о задержании экс-министра образования Пензенской области - РИА Новости, 16.04.2025
Источник сообщил о задержании экс-министра образования Пензенской области
Силовики задержали в Москве бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:44:00+03:00
2025-04-16T12:44:00+03:00
2025-04-16T13:00:00+03:00
происшествия
пензенская область
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САМАРА, 16 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Москве бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Его задержали в Москве, уже доставили в Пензу. По делу о превышении должностных полномочий", - сообщил собеседник агентства, комментируя данные о задержании экс-министра. Комаров был назначен на должность министра образования Пензенской области в ноябре 2021 года, указано на сайте регионального министерства. С 2025 года министром образования Пензенской области стал Алексей Фомин, до этого занимавший должность первого замминистра образования.
https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, москва, пенза
Происшествия, Пензенская область, Москва, Пенза
Источник сообщил о задержании экс-министра образования Пензенской области
В Москве задержали бывшего министра образования Пензенской области Комарова