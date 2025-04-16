https://ria.ru/20250416/knr-2011603817.html

Китай пообещал ответить, если США продолжат ущемлять его права

Китай пообещал ответить, если США продолжат ущемлять его права - РИА Новости, 16.04.2025

Китай пообещал ответить, если США продолжат ущемлять его права

Китай не станет обращать внимания на бессмысленную игру чисел США с пошлинами, но ответит, если Штаты продолжат ущемлять его права, заявили в среду в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:02:00+03:00

2025-04-16T16:02:00+03:00

2025-04-16T16:11:00+03:00

экономика

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай не станет обращать внимания на бессмысленную игру чисел США с пошлинами, но ответит, если Штаты продолжат ущемлять его права, заявили в среду в министерстве коммерции КНР. Ранее Белый дом опубликовал заявление, где говорится, что Китаю грозит введение торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы США. "Китай ранее неоднократно разъяснял свою позицию относительно одностороннего введения пошлин США. Что касается подобной бессмысленной игры чисел США с таможенными пошлинами, Китай не обратит на это внимания", - говорится в заявлении на сайте ведомства. При этом отмечается, что, "если США будут упорствовать и продолжат существенно ущемлять права и интересы Китая, КНР примет решительные контрмеры и будет бороться до конца". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт