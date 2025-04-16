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Китай пообещал ответить, если США продолжат ущемлять его права - РИА Новости, 16.04.2025
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16:02 16.04.2025 (обновлено: 16:11 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/knr-2011603817.html
Китай пообещал ответить, если США продолжат ущемлять его права
Китай пообещал ответить, если США продолжат ущемлять его права - РИА Новости, 16.04.2025
Китай пообещал ответить, если США продолжат ущемлять его права
Китай не станет обращать внимания на бессмысленную игру чисел США с пошлинами, но ответит, если Штаты продолжат ущемлять его права, заявили в среду в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:02:00+03:00
2025-04-16T16:11:00+03:00
экономика
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай не станет обращать внимания на бессмысленную игру чисел США с пошлинами, но ответит, если Штаты продолжат ущемлять его права, заявили в среду в министерстве коммерции КНР. Ранее Белый дом опубликовал заявление, где говорится, что Китаю грозит введение торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы США. "Китай ранее неоднократно разъяснял свою позицию относительно одностороннего введения пошлин США. Что касается подобной бессмысленной игры чисел США с таможенными пошлинами, Китай не обратит на это внимания", - говорится в заявлении на сайте ведомства. При этом отмечается, что, "если США будут упорствовать и продолжат существенно ущемлять права и интересы Китая, КНР примет решительные контрмеры и будет бороться до конца". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
китай
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экономика, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай пообещал ответить, если США продолжат ущемлять его права

Минкоммерции КНР пообещало ответить, если США продолжат ущемлять права Китая

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай не станет обращать внимания на бессмысленную игру чисел США с пошлинами, но ответит, если Штаты продолжат ущемлять его права, заявили в среду в министерстве коммерции КНР.
Ранее Белый дом опубликовал заявление, где говорится, что Китаю грозит введение торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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"Китай ранее неоднократно разъяснял свою позицию относительно одностороннего введения пошлин США. Что касается подобной бессмысленной игры чисел США с таможенными пошлинами, Китай не обратит на это внимания", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
При этом отмечается, что, "если США будут упорствовать и продолжат существенно ущемлять права и интересы Китая, КНР примет решительные контрмеры и будет бороться до конца".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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9 апреля, 08:00
 
ЭкономикаКитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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