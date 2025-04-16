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"Без конца клевещут": посольство Китая обвинило Британию в предвзятости - РИА Новости, 16.04.2025
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15:49 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/kitay-2011599758.html
"Без конца клевещут": посольство Китая обвинило Британию в предвзятости
"Без конца клевещут": посольство Китая обвинило Британию в предвзятости - РИА Новости, 16.04.2025
"Без конца клевещут": посольство Китая обвинило Британию в предвзятости
Британские политики в условиях развязанной США торговой войны не критикуют Вашингтон за пошлины, а вместо этого без конца клевещут и очерняют китайское... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:49:00+03:00
2025-04-16T15:49:00+03:00
великобритания
китай
сша
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Британские политики в условиях развязанной США торговой войны не критикуют Вашингтон за пошлины, а вместо этого без конца клевещут и очерняют китайское правительство и китайские компании, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте посольства Китая в Великобритании. Ранее издание Financial Times писало, что британское правительство рассматривает возможность национализации принадлежащей китайской Jingye Group сталелитейной компании British Steel. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что проблемы British Steel следует разрешать путем переговоров на основе принципа взаимной выгоды. "Китайские компании ведут законную коммерческую деятельность и стабильно развиваются в Великобритании, внося активный вклад в местную экономику. По неполным статистическим данным, работающие в Великобритании предприятия с участием китайского капитала вложили в британскую экономику более 115 миллиардов фунтов стерлингов и создали около 60 тысяч рабочих мест", - заявили в посольстве на вопрос о том, что некоторые британские политики воспользовались ситуацией вокруг British Steel как возможностью для нападок на китайские компании и правительство КНР. Отмечается, что "в нынешней ситуации, когда США размахивают "дубинкой" таможенных пошлин в отношении всех стран, включая Великобританию, осуществляют политику односторонних действий, занимаются протекционизмом и торговым запугиванием, британские политики не критикуют Штаты, а вместо этого без конца клевещут и очерняют китайское правительство и китайские компании". "Чего они в конце концов хотят?" - задались вопросом в китайской дипмиссии. Британский парламент 12 апреля сообщил, что срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании, которому грозит закрытие на фоне финансовых затруднений, был одобрен палатой лордов и получил королевскую санкцию. Текст законопроекта наделил министра по делам бизнеса и торговли полномочиями заставить сталелитейные компании страны принять ряд мер для непрекращения работы мощностей предприятий, если власти посчитают, что это отвечает общественным интересам. Это позволит правительству использовать государственные средства, чтобы поддержать работу двух доменных печей предприятия British Steel. В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.
https://ria.ru/20250412/amerika-2010802405.html
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011523470.html
https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html
великобритания
китай
сша
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великобритания, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт
Великобритания, Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт
"Без конца клевещут": посольство Китая обвинило Британию в предвзятости

Посольство КНР в Британии: Лондон только очерняет Китай и не критикует США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Британские политики в условиях развязанной США торговой войны не критикуют Вашингтон за пошлины, а вместо этого без конца клевещут и очерняют китайское правительство и китайские компании, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте посольства Китая в Великобритании.
Ранее издание Financial Times писало, что британское правительство рассматривает возможность национализации принадлежащей китайской Jingye Group сталелитейной компании British Steel. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что проблемы British Steel следует разрешать путем переговоров на основе принципа взаимной выгоды.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Войны и развода с Америкой не будет
12 апреля, 08:00
"Китайские компании ведут законную коммерческую деятельность и стабильно развиваются в Великобритании, внося активный вклад в местную экономику. По неполным статистическим данным, работающие в Великобритании предприятия с участием китайского капитала вложили в британскую экономику более 115 миллиардов фунтов стерлингов и создали около 60 тысяч рабочих мест", - заявили в посольстве на вопрос о том, что некоторые британские политики воспользовались ситуацией вокруг British Steel как возможностью для нападок на китайские компании и правительство КНР.
Отмечается, что "в нынешней ситуации, когда США размахивают "дубинкой" таможенных пошлин в отношении всех стран, включая Великобританию, осуществляют политику односторонних действий, занимаются протекционизмом и торговым запугиванием, британские политики не критикуют Штаты, а вместо этого без конца клевещут и очерняют китайское правительство и китайские компании".
"Чего они в конце концов хотят?" - задались вопросом в китайской дипмиссии.
Британский парламент 12 апреля сообщил, что срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании, которому грозит закрытие на фоне финансовых затруднений, был одобрен палатой лордов и получил королевскую санкцию.
Порт Нанкина в провинции Цзянсу - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
США поставили новый ультиматум Китаю
Вчера, 10:36
Текст законопроекта наделил министра по делам бизнеса и торговли полномочиями заставить сталелитейные компании страны принять ряд мер для непрекращения работы мощностей предприятий, если власти посчитают, что это отвечает общественным интересам. Это позволит правительству использовать государственные средства, чтобы поддержать работу двух доменных печей предприятия British Steel.
В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США
Вчера, 08:00
 
ВеликобританияКитайСШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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