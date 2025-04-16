https://ria.ru/20250416/kitay-2011496228.html

Эксперт оценил возможный дефицит поставок газа в КНР из-за торговой войны

Эксперт оценил возможный дефицит поставок газа в КНР из-за торговой войны - РИА Новости, 16.04.2025

Эксперт оценил возможный дефицит поставок газа в КНР из-за торговой войны

Доля США в китайском импорте газа незначительна, поэтому КНР, несмотря на торговую войну с Соединенными Штатами, сможет заместить поставки за счет других стран... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:37:00+03:00

2025-04-16T07:37:00+03:00

2025-04-16T07:37:00+03:00

экономика

китай

сша

россия

сергей колобанов

дональд трамп

новатэк

сила сибири — 2

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Доля США в китайском импорте газа незначительна, поэтому КНР, несмотря на торговую войну с Соединенными Штатами, сможет заместить поставки за счет других стран и полностью удовлетворить свою потребность в газе, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "Доля США в совокупном импорте природного газа Китаем незначительна: по итогам 2024 года она составила около 3,2%, или 4,2 миллиона тонн. Кроме того, необходимо учитывать, что рынок СПГ - глобальный, в связи с чем перенаправить потоки и заместить поставки больших проблем не составляет", - сказал собеседник агентства. "Торговая война США с Китаем в части поставок газа практически не отразится на возможности удовлетворять потребности Китая в этом виде энергоресурса", - добавил эксперт. Однако Колобанов признает, что торговая война может сказаться на экономической активности в Китае, несколько притормозив рост промышленного производства, в результате чего планировавшиеся объемы спроса на газ могут быть скорректированы в меньшую сторону. При этом для России, по его мнению, эта ситуация не открывает сиюминутных возможностей. Потенциал увеличить производство и поставки с арктического проекта "Новатэка" пока ограничен из-за дефицита флота газовозов ледового класса. В то же время потенциальное расширение экспорта трубопроводами даже в случае активизации переговоров по "Силе Сибири-2", по словам эксперта, - "вопрос не одного года". В феврале США ввели пошлины на товары из КНР в размере 10% дополнительно к уже действовавшим в отношении китайского импорта. Китай, в свою очередь, ввел ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из Штатов. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы была введена дополнительная пошлина в 10%. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Китай не импортировал СПГ из США более 60 дней - самый длинный срок со времен последней торговой войны пять лет назад, писало ранее агентство Блумберг.

https://ria.ru/20250415/posol-2011387825.html

https://ria.ru/20250415/gaz-2011381346.html

китай

сша

россия

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экономика, китай, сша, россия, сергей колобанов, дональд трамп, новатэк, сила сибири — 2, введение трампом пошлин на импорт