https://ria.ru/20250416/kitay-2011495721.html

В Китае заявили о снижении зависимости от экспорта в какую-то одну страну

В Китае заявили о снижении зависимости от экспорта в какую-то одну страну - РИА Новости, 16.04.2025

В Китае заявили о снижении зависимости от экспорта в какую-то одну страну

Китай диверсифицирует рыночную структуру, снижая зависимость от экспорта в какую-то одну страну, заявил заместитель главы государственного статистического бюро... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:21:00+03:00

2025-04-16T07:21:00+03:00

2025-04-16T07:23:00+03:00

экономика

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. Китай диверсифицирует рыночную структуру, снижая зависимость от экспорта в какую-то одну страну, заявил заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь. "(В Китае - ред.) формируется диверсифицированная рыночная структура, что также означает, что наша зависимость от экспорта в какую-то одну страну снижается", - сказал на пресс-конференции Шэн Лайюнь. По словам заместителя главы государственного статистического бюро, в 2018 году объем экспорта Китая в США составлял 19,2% от общего объема экспорта, а в 2024 году этот показатель снизился до 14,7%. "Так что наша внешняя торговля обладает высокой устойчивостью. Только что опубликованные данные по внешней торговле за первый квартал также это подтверждают: несмотря на рост внешних ограничений, экспорт увеличился на 6,9%", - подчеркнул Шэн Лайюнь. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/kitay-2011494899.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт