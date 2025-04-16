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В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики - РИА Новости, 16.04.2025
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06:55 16.04.2025 (обновлено: 11:52 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kitay-2011494899.html
В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики
В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики - РИА Новости, 16.04.2025
В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики
Пошлины США не повлияют на долгосрочный рост китайской экономики, у Китая есть уверенность и возможности, чтобы справиться с внешними вызовами, заявил... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:55:00+03:00
2025-04-16T11:52:00+03:00
экономика
китай
сша
дональд трамп
мвф
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Пошлины США не повлияют на долгосрочный рост китайской экономики, у Китая есть уверенность и возможности, чтобы справиться с внешними вызовами, заявил заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь. "Если смотреть в краткосрочной перспективе, то высокие дополнительные пошлины, введенные США, могут оказать определенное давление на экономику и внешнюю торговлю Китая, однако не изменят общего тренда на устойчивый и долгосрочный рост китайской экономики", - сказал Шэн Лайюнь на пресс-конференции в среду. По его словам, экономика Китая отличается прочной основой, множеством преимуществ, высокой устойчивостью и значительным потенциалом. "У нас есть силы, уверенность и возможности для того, чтобы справиться с внешними вызовами и достичь поставленных целей развития", - сказал Шэн Лайюнь. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов). Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html
https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html
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экономика, китай, сша, дональд трамп, мвф, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Дональд Трамп, МВФ, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики

Статбюро КНР: пошлины США не повлияют на долгосрочный рост китайской экономики

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Пошлины США не повлияют на долгосрочный рост китайской экономики, у Китая есть уверенность и возможности, чтобы справиться с внешними вызовами, заявил заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь.
"Если смотреть в краткосрочной перспективе, то высокие дополнительные пошлины, введенные США, могут оказать определенное давление на экономику и внешнюю торговлю Китая, однако не изменят общего тренда на устойчивый и долгосрочный рост китайской экономики", - сказал Шэн Лайюнь на пресс-конференции в среду.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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По его словам, экономика Китая отличается прочной основой, множеством преимуществ, высокой устойчивостью и значительным потенциалом.
"У нас есть силы, уверенность и возможности для того, чтобы справиться с внешними вызовами и достичь поставленных целей развития", - сказал Шэн Лайюнь.
Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов).
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Вчера, 19:22
 
ЭкономикаКитайСШАДональд ТрампМВФВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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