https://ria.ru/20250416/kitaj-2011604430.html

ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером

ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером - РИА Новости, 16.04.2025

ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером

Китай по итогам 2024 года стал крупнейшим экспортером товаров в мире, а США - крупнейшим импортером, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:06:00+03:00

2025-04-16T16:06:00+03:00

2025-04-16T16:06:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости. Китай по итогам 2024 года стал крупнейшим экспортером товаров в мире, а США - крупнейшим импортером, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой организации (ВТО) "Перспективы и статистика мировой торговли". "Объем мирового товарного экспорта в долларах США в 2024 году увеличился на 2% и составил 24,43 триллиона долларов США, включая торговлю внутри ЕС. Китай был крупнейшим экспортером (3,58 триллиона долларов США), в то время как США оставались крупнейшим импортером (3,36 триллиона долларов США). Европейский союз был вторым по величине как по экспорту (2,8 триллиона долларов США), так и по импорту (2,63 триллиона долларов США)", - говорится в документе. Во данным ВТО, в прошлом году Россия стала 20-м по величине мировым экспортером товаров с поставками на 417 миллиардов долларов и 26-м импортером с закупками на 295 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20231017/ogranicheniya-1903393225.html

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цены на нефть, сша, китай, россия, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире