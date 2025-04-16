Рейтинг@Mail.ru
ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/kitaj-2011604430.html
ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером
ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером - РИА Новости, 16.04.2025
ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером
Китай по итогам 2024 года стал крупнейшим экспортером товаров в мире, а США - крупнейшим импортером, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:06:00+03:00
2025-04-16T16:06:00+03:00
цены на нефть
сша
китай
россия
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_9d96f2cc715af4e745d7a5a20f6b4290.jpg
ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости. Китай по итогам 2024 года стал крупнейшим экспортером товаров в мире, а США - крупнейшим импортером, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой организации (ВТО) "Перспективы и статистика мировой торговли". "Объем мирового товарного экспорта в долларах США в 2024 году увеличился на 2% и составил 24,43 триллиона долларов США, включая торговлю внутри ЕС. Китай был крупнейшим экспортером (3,58 триллиона долларов США), в то время как США оставались крупнейшим импортером (3,36 триллиона долларов США). Европейский союз был вторым по величине как по экспорту (2,8 триллиона долларов США), так и по импорту (2,63 триллиона долларов США)", - говорится в документе. Во данным ВТО, в прошлом году Россия стала 20-м по величине мировым экспортером товаров с поставками на 417 миллиардов долларов и 26-м импортером с закупками на 295 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20231017/ogranicheniya-1903393225.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_c43ea3cdefd42bb6bee6908881ae5ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, китай, россия, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире
Цены на нефть, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, В мире
ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером

ВТО: Китай стал крупнейшим экспортером товаров, США - крупнейшим импортером

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости. Китай по итогам 2024 года стал крупнейшим экспортером товаров в мире, а США - крупнейшим импортером, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой организации (ВТО) "Перспективы и статистика мировой торговли".
"Объем мирового товарного экспорта в долларах США в 2024 году увеличился на 2% и составил 24,43 триллиона долларов США, включая торговлю внутри ЕС. Китай был крупнейшим экспортером (3,58 триллиона долларов США), в то время как США оставались крупнейшим импортером (3,36 триллиона долларов США). Европейский союз был вторым по величине как по экспорту (2,8 триллиона долларов США), так и по импорту (2,63 триллиона долларов США)", - говорится в документе.
Во данным ВТО, в прошлом году Россия стала 20-м по величине мировым экспортером товаров с поставками на 417 миллиардов долларов и 26-м импортером с закупками на 295 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций
17 октября 2023, 16:57
 
Цены на нефтьСШАКитайРоссияДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала