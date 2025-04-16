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Минобороны КНР раскритиковало план США увеличить военный бюджет

Минобороны КНР раскритиковало план США увеличить военный бюджет - РИА Новости, 16.04.2025

Минобороны КНР раскритиковало план США увеличить военный бюджет

"Безрассудная воинственность" не сделает Америку снова великой, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:29:00+03:00

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ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. "Безрассудная воинственность" не сделает Америку снова великой, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящий бюджет на нужды минобороны США впервые составит триллион долларов. Чжан Сяоган отметил, что Пекин обратил внимание на соответствующую информацию. "Мы надеемся, что США смогут как можно скорее избавиться от мифа о своей гегемонии и по-настоящему осознать, что безрассудная воинственность не сделает Америку снова великой, а лишь принесет боль и катастрофу американцам и всему миру", - сказал официальный представитель МО КНР, его слова приводятся в аккаунте ведомства в соцсети WeChat. По словам Чжан Сяогана, огромный оборонный бюджет в очередной раз продемонстрировал "воинственную натуру" США и веру Вашингтона в принцип "кто сильнее, тот и прав". "Правительство США погрязло в долгах, однако продолжает вкладывать нечестно нажитые за счет других стран богатства в производство вооружений", - заявил он.

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