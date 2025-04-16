https://ria.ru/20250416/kitaj-2011498716.html

Китай назначил нового представителя на международных торговых переговорах

Китай назначил нового представителя на международных торговых переговорах - РИА Новости, 16.04.2025

Китай назначил нового представителя на международных торговых переговорах

Новым представителем Китая на международных торговых переговорах станет Ли Чэнган, следует из заявления Госсовета КНР. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:26:00+03:00

2025-04-16T08:26:00+03:00

2025-04-16T12:21:00+03:00

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

ван и (политик)

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. Новым представителем Китая на международных торговых переговорах станет Ли Чэнган, следует из заявления Госсовета КНР. "Ли Чэнган был назначен представителем по международным торговым переговорам (на уровне министра) и заместителем министра коммерции", — говорится в сообщении. На этой позиции Ли Чэнган сменил Ван Шоувэня, которого освободили от должности. Ли Чэнган, которому в этом году исполнилось 58 лет, до этого работал в Министерстве коммерции, в частности по направлению антидемпинговых расследований, а в феврале 2021-го его назначили постоянным представителем Китая при Всемирной торговой организации. Эта перестановка произошла на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем. Второго апреля президент Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, но для 57 стран ставки оказались выше — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. При этом США уже 9 апреля повышенные ставки заморозили на 90 дней для всех, кроме Китая.Для КНР новые пошлины складывались с уже действующими, введенными по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками, и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125. Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.

https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010433312.html

https://ria.ru/20250415/chzhen-2011316288.html

китай

сша

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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, ван и (политик), всемирная торговая организация (вто), в мире