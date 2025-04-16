Китай назначил нового представителя на международных торговых переговорах
Госсовет КНР назначил нового представителя на международных торговых переговорах
© Getty Images / Anadolu/Emin MenguarslanЛи Чэнган
© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan
Ли Чэнган. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. Новым представителем Китая на международных торговых переговорах станет Ли Чэнган, следует из заявления Госсовета КНР.
"Ли Чэнган был назначен представителем по международным торговым переговорам (на уровне министра) и заместителем министра коммерции", — говорится в сообщении.
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На этой позиции Ли Чэнган сменил Ван Шоувэня, которого освободили от должности.
Ли Чэнган, которому в этом году исполнилось 58 лет, до этого работал в Министерстве коммерции, в частности по направлению антидемпинговых расследований, а в феврале 2021-го его назначили постоянным представителем Китая при Всемирной торговой организации.
Эта перестановка произошла на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем. Второго апреля президент Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, но для 57 стран ставки оказались выше — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. При этом США уже 9 апреля повышенные ставки заморозили на 90 дней для всех, кроме Китая.
Для КНР новые пошлины складывались с уже действующими, введенными по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками, и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.