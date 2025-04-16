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"Как же вы осточертели": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 16.04.2025 (обновлено: 16:40 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kiev-2011604263.html
"Как же вы осточертели": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
"Как же вы осточертели": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 16.04.2025
"Как же вы осточертели": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
Украина надоела всему миру и перестала интересовать другие страны, заявил бывший министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире видеоблога "Украинский... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:05:00+03:00
2025-04-16T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украина надоела всему миру и перестала интересовать другие страны, заявил бывший министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире видеоблога "Украинский медиацентр"."Я когда-то получил очень интересный урок, когда сидел с нашими коллегами-дипломатами за столом в одном очень достойном британском научном учреждении &lt;…&gt;. Это был дружественный посол одной дружественной, подчеркиваю, дружественной арабской страны. И он сказал, взяв слово: "Знаете, насколько вы мне осточертели все с вашими разговорами об Украине", — вспоминает он.Как отметил дипломат, Украина все еще верит, что играет значительную роль в мире, преувеличивая масштаб конфликта. Питая эту иллюзию, киевский режим, уверен Пристайко, до сих пор считает, что все остальные страны обязаны ему помочь."И это наша ключевая ошибка, которую мы не понимаем в отношениях с Соединенными Штатами. Мы не можем просто себе втоптать в голову, что они теряют интерес к нам, что им не до нас, мы им неинтересны", — указал он.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в вопросе поддержки Киева.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную и неотредактированную версию.По мнению президента США, канал CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250416/zelenskiy-2011577080.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Как же вы осточертели": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте

Экс-глава МИД Украины Пристайко: Киев больше не представляет интерес для мира

© Getty Images / Robert NickelsbergМужчина с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
Мужчина с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Getty Images / Robert Nickelsberg
Мужчина с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украина надоела всему миру и перестала интересовать другие страны, заявил бывший министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире видеоблога "Украинский медиацентр".
"Я когда-то получил очень интересный урок, когда сидел с нашими коллегами-дипломатами за столом в одном очень достойном британском научном учреждении <…>. Это был дружественный посол одной дружественной, подчеркиваю, дружественной арабской страны. И он сказал, взяв слово: "Знаете, насколько вы мне осточертели все с вашими разговорами об Украине", — вспоминает он.
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Как отметил дипломат, Украина все еще верит, что играет значительную роль в мире, преувеличивая масштаб конфликта. Питая эту иллюзию, киевский режим, уверен Пристайко, до сих пор считает, что все остальные страны обязаны ему помочь.
«
"И это наша ключевая ошибка, которую мы не понимаем в отношениях с Соединенными Штатами. Мы не можем просто себе втоптать в голову, что они теряют интерес к нам, что им не до нас, мы им неинтересны", — указал он.
В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в вопросе поддержки Киева.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную и неотредактированную версию.
По мнению президента США, канал CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
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