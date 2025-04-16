"Как же вы осточертели": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
Экс-глава МИД Украины Пристайко: Киев больше не представляет интерес для мира
© Getty Images / Robert NickelsbergМужчина с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
© Getty Images / Robert Nickelsberg
Мужчина с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украина надоела всему миру и перестала интересовать другие страны, заявил бывший министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире видеоблога "Украинский медиацентр".
"Я когда-то получил очень интересный урок, когда сидел с нашими коллегами-дипломатами за столом в одном очень достойном британском научном учреждении <…>. Это был дружественный посол одной дружественной, подчеркиваю, дружественной арабской страны. И он сказал, взяв слово: "Знаете, насколько вы мне осточертели все с вашими разговорами об Украине", — вспоминает он.
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"И это наша ключевая ошибка, которую мы не понимаем в отношениях с Соединенными Штатами. Мы не можем просто себе втоптать в голову, что они теряют интерес к нам, что им не до нас, мы им неинтересны", — указал он.
В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в вопросе поддержки Киева.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную и неотредактированную версию.
По мнению президента США, канал CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.