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Отель в Хургаде решил проблему с электричеством - РИА Новости, 16.04.2025
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13:41 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/khurgada-2011563837.html
Отель в Хургаде решил проблему с электричеством
Отель в Хургаде решил проблему с электричеством - РИА Новости, 16.04.2025
Отель в Хургаде решил проблему с электричеством
Отель White Valley Palace в египетской Хургаде решил проблему с электричеством и готов принять обратно туристов, которые его покинули во вторник, заявили РИА... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:41:00+03:00
2025-04-16T13:41:00+03:00
хургада
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КАИР, 16 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Отель White Valley Palace в египетской Хургаде решил проблему с электричеством и готов принять обратно туристов, которые его покинули во вторник, заявили РИА Новости в администрации отеля. Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где прекратилось электроснабжение, обращений от российских туристов не поступало. "Электричество отключала электрическая компания. Вчера (во вторник – ред.) вечером его вернули, проблема решена, сейчас все стабильно", - сообщили в отеле. По словам представителя администрации White Valley Palace, отель покинули около 40% туристов, но их готовы принять обратно. "Сейчас никаких проблем нет, гости могут приехать обратно, отель готов принять их. Из-за этой ситуации отель будет делать различные предложения и скидки с целью компенсации за причиненные неудобства. Будем делать все возможное, чтобы максимально удовлетворить всех гостей", - отметили в White Valley Palace. Ранее в среду Telegram-канал SHOT писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электроснабжения в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила РИА Новости, что проверяет информацию об экстренном переселении туристов.
https://ria.ru/20250411/batiskaf-2010643331.html
https://ria.ru/20250416/turisty-2011506700.html
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хургада
Хургада
Отель в Хургаде решил проблему с электричеством

В отеле White Valley Palace в Хургаде возобновилась подача электричества

© Pixabay / Alina_ZКорабли в порту Хургады
Корабли в порту Хургады - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Pixabay / Alina_Z
Корабли в порту Хургады. Архивное фото
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КАИР, 16 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Отель White Valley Palace в египетской Хургаде решил проблему с электричеством и готов принять обратно туристов, которые его покинули во вторник, заявили РИА Новости в администрации отеля.
Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где прекратилось электроснабжение, обращений от российских туристов не поступало.
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"Электричество отключала электрическая компания. Вчера (во вторник – ред.) вечером его вернули, проблема решена, сейчас все стабильно", - сообщили в отеле.
По словам представителя администрации White Valley Palace, отель покинули около 40% туристов, но их готовы принять обратно.
"Сейчас никаких проблем нет, гости могут приехать обратно, отель готов принять их. Из-за этой ситуации отель будет делать различные предложения и скидки с целью компенсации за причиненные неудобства. Будем делать все возможное, чтобы максимально удовлетворить всех гостей", - отметили в White Valley Palace.
Ранее в среду Telegram-канал SHOT писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электроснабжения в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила РИА Новости, что проверяет информацию об экстренном переселении туристов.
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