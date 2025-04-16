https://ria.ru/20250416/khinshteyn-2011682240.html
Истина в деле экс-главы Курской области будет установлена, заявил Хинштейн
Истина в деле экс-главы Курской области будет установлена, заявил Хинштейн - РИА Новости, 16.04.2025
Истина в деле экс-главы Курской области будет установлена, заявил Хинштейн
Правительство Курской области находится в контакте с правоохранителями, истина будет установлена, заявил журналистам врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:43:00+03:00
2025-04-16T20:43:00+03:00
2025-04-16T21:26:00+03:00
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
александр хинштейн
задержание экс-губернатора курской области смирнова
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КУРСК, 16 апр – РИА Новости. Правительство Курской области находится в контакте с правоохранителями, истина будет установлена, заявил журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя дело задержанного в среду экс-губернатора региона Алексея Смирнова. "Правительство Курской области намерено сотрудничать и с правоохранителями, и со следствием, и с надзорными органами, будем делать это и далее, ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями, рассчитываем на то, что истина будет установлена, а регион будет развиваться", - заявил Хинштейн журналистам, видео публикует Telegram-канал "Вести. Курск". Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО" организовали хищение бюджетных средств. Смирнову и Дедову вменяют мошенничество организованной группой с использованием служебного положения, они задержаны по делу о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011677052.html
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Приговор бывшему губернатору Курской области
Приговор бывшему губернатору Курской области
2025-04-16T20:43
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , александр хинштейн, задержание экс-губернатора курской области смирнова
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Александр Хинштейн, Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
Истина в деле экс-главы Курской области будет установлена, заявил Хинштейн
Хинштейн пообещал находиться в контакте по делу Смирнова для установления истины