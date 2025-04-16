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Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/katar-2011555451.html
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив ходе его визита в Россию обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:08:00+03:00
2025-04-16T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
катар
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив ходе его визита в Россию обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, обмен мнениями между Путиным и господином эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями и по региональным делам, так как регион (Ближний Восток - ред.) изобилует конфликтным потенциалом, и Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли на встрече Путина и эмира Катара обсуждаться украинский вопрос.
https://ria.ru/20250416/katar-2011553713.html
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катар, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Катар, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине

Песков: Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине и региональные темы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив ходе его визита в Россию обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, обмен мнениями между Путиным и господином эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями и по региональным делам, так как регион (Ближний Восток - ред.) изобилует конфликтным потенциалом, и Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли на встрече Путина и эмира Катара обсуждаться украинский вопрос.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Песков рассказал о диалоге между Россией и Катаром
12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКатарРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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