https://ria.ru/20250416/katar-2011555451.html

Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине

Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.04.2025

Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив ходе его визита в Россию обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:08:00+03:00

2025-04-16T13:08:00+03:00

2025-04-16T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив ходе его визита в Россию обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, обмен мнениями между Путиным и господином эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями и по региональным делам, так как регион (Ближний Восток - ред.) изобилует конфликтным потенциалом, и Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли на встрече Путина и эмира Катара обсуждаться украинский вопрос.

https://ria.ru/20250416/katar-2011553713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

катар, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире