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МИД Катара высказался о роли Дохи в разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
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12:37 16.04.2025 (обновлено: 13:08 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/katar-2011550000.html
МИД Катара высказался о роли Дохи в разрешении конфликта на Украине
МИД Катара высказался о роли Дохи в разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
МИД Катара высказался о роли Дохи в разрешении конфликта на Украине
Катар с самого начала украинского конфликта стремился играть позитивную роль в его разрешении, заявил пресс-секретарь МИД государства, доктор Маджид Аль-Ансари. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:37:00+03:00
2025-04-16T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Катар с самого начала украинского конфликта стремился играть позитивную роль в его разрешении, заявил пресс-секретарь МИД государства, доктор Маджид Аль-Ансари. "Шейх (премьер, министр иностранных дел Катара) Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани посетил Москву прямым указом Его Высочества эмира Катара (Тамима бен Хамад Аль Тани), чтобы обсудить возможность позитивного участия Дохи в разрешения конфликта, и это то, к чему Катар стремился с самого начала, поэтому Катар принимал участие в зерновой сделке и в международных и региональных усилиях положить конец этому конфликту", - сказал пресс-секретарь МИД в беседе с RT. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html
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В мире, Цены на нефть, Россия, Катар, Москва, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, ООН, НАТО
МИД Катара высказался о роли Дохи в разрешении конфликта на Украине

МИД Катара: Доха стремится к позитивной роли в разрешении украинского конфликта

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Катар с самого начала украинского конфликта стремился играть позитивную роль в его разрешении, заявил пресс-секретарь МИД государства, доктор Маджид Аль-Ансари.
"Шейх (премьер, министр иностранных дел Катара) Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани посетил Москву прямым указом Его Высочества эмира Катара (Тамима бен Хамад Аль Тани), чтобы обсудить возможность позитивного участия Дохи в разрешения конфликта, и это то, к чему Катар стремился с самого начала, поэтому Катар принимал участие в зерновой сделке и в международных и региональных усилиях положить конец этому конфликту", - сказал пресс-секретарь МИД в беседе с RT.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
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В миреЦены на нефтьРоссияКатарМоскваВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль ТаниООННАТО
 
 
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