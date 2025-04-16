https://ria.ru/20250416/katar-2011531972.html

Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году

Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2025

Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году

Около 80 тысяч российских туристов посетили Катар в 2024 году, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:06:00+03:00

2025-04-16T11:06:00+03:00

2025-04-16T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 80 тысяч российских туристов посетили Катар в 2024 году, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT. "Наблюдается большое количество визитов между двумя странами, и не только касаемо чиновников, но и обычных граждан. За 2024 год Катар посетили около 80 тысяч российских граждан с целью туризма", - сказал он.

https://ria.ru/20250213/turisty-1999129589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

катар, новости - туризм, мид катара, россия