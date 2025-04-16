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Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2025
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Туризм
 
11:06 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/katar-2011531972.html
Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году
Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2025
Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году
Около 80 тысяч российских туристов посетили Катар в 2024 году, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:06:00+03:00
2025-04-16T11:06:00+03:00
туризм
катар
новости - туризм
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 80 тысяч российских туристов посетили Катар в 2024 году, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT. "Наблюдается большое количество визитов между двумя странами, и не только касаемо чиновников, но и обычных граждан. За 2024 год Катар посетили около 80 тысяч российских граждан с целью туризма", - сказал он.
https://ria.ru/20250213/turisty-1999129589.html
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катар, новости - туризм, мид катара, россия
Туризм, Катар, Новости - Туризм, МИД Катара, Россия
Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году

МИД Катара: около 80 тысяч российских туристов посетили страну в 2024 году

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 80 тысяч российских туристов посетили Катар в 2024 году, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT.
"Наблюдается большое количество визитов между двумя странами, и не только касаемо чиновников, но и обычных граждан. За 2024 год Катар посетили около 80 тысяч российских граждан с целью туризма", - сказал он.
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Опрос показал отношение иностранных туристов к поездкам в Россию
13 февраля, 15:08
 
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