https://ria.ru/20250416/kansk-2011497184.html
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске - РИА Новости, 16.04.2025
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске
Следователи ходатайствует об аресте женщины, обвиняемой в убийстве в красноярском Канске троих своих детей с особой жестокостью, сообщает региональное... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:55:00+03:00
2025-04-16T07:55:00+03:00
2025-04-16T09:29:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи ходатайствует об аресте женщины, обвиняемой в убийстве в красноярском Канске троих своих детей с особой жестокостью, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и способна совершить иные преступления", - говорится в сообщении.В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СУСК, ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20250415/mat-2011298011.html
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происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске
СК ходатайствует об аресте обвиняемой в убийстве трех детей в Канске женщины
КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи ходатайствует об аресте женщины, обвиняемой в убийстве в красноярском Канске троих своих детей с особой жестокостью, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и способна совершить иные преступления", - говорится в сообщении.
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СУСК, ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.