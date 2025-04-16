https://ria.ru/20250416/kansk-2011497184.html

СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске

СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске - РИА Новости, 16.04.2025

СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске

Следователи ходатайствует об аресте женщины, обвиняемой в убийстве в красноярском Канске троих своих детей с особой жестокостью, сообщает региональное... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:55:00+03:00

2025-04-16T07:55:00+03:00

2025-04-16T09:29:00+03:00

происшествия

канск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011506161_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_7ee39706e632c535c24f19e6bd2c2c4c.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи ходатайствует об аресте женщины, обвиняемой в убийстве в красноярском Канске троих своих детей с особой жестокостью, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и способна совершить иные преступления", - говорится в сообщении.В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СУСК, ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20250415/mat-2011298011.html

https://ria.ru/20250415/mat-2011309140.html

канск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф)