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СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске - РИА Новости, 16.04.2025
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07:55 16.04.2025 (обновлено: 09:29 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kansk-2011497184.html
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске - РИА Новости, 16.04.2025
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске
Следователи ходатайствует об аресте женщины, обвиняемой в убийстве в красноярском Канске троих своих детей с особой жестокостью, сообщает региональное... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:55:00+03:00
2025-04-16T09:29:00+03:00
происшествия
канск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи ходатайствует об аресте женщины, обвиняемой в убийстве в красноярском Канске троих своих детей с особой жестокостью, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и способна совершить иные преступления", - говорится в сообщении.В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СУСК, ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20250415/mat-2011298011.html
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происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в убийстве трех детей в Канске

СК ходатайствует об аресте обвиняемой в убийстве трех детей в Канске женщины

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияОбвиняемая в убийстве троих детей во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска
Обвиняемая в убийстве троих детей во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Обвиняемая в убийстве троих детей во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска
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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи ходатайствует об аресте женщины, обвиняемой в убийстве в красноярском Канске троих своих детей с особой жестокостью, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и способна совершить иные преступления", - говорится в сообщении.
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Мать троих убитых детей в Канске не дает показаний
Вчера, 09:30
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СУСК, ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
Женщина, обвиненяемая в убийстве своих детей в Канске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Женщина из Канска, убившая троих детей, состоит на учете в психдиспансере
Вчера, 10:24
 
ПроисшествияКанскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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