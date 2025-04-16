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Канадских преподавателей попросили не ездить в США - РИА Новости, 16.04.2025
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01:16 16.04.2025 (обновлено: 05:57 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kanada-2011482953.html
Канадских преподавателей попросили не ездить в США
Канадских преподавателей попросили не ездить в США - РИА Новости, 16.04.2025
Канадских преподавателей попросили не ездить в США
Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T01:16:00+03:00
2025-04-16T05:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости, следует из заявления организации. "Учитывая быстро меняющийся политический ландшафт в Соединенных Штатах и сообщения о лицах, сталкивающихся с трудностями при пересечении границы, CAUT настоятельно рекомендует преподавательскому составу выезжать в США только в случае крайней необходимости," – говорится в в информационном письме на сайте CAUT. Кроме того, особую осторожность советуют уделять тем, кто критикует американскую администрацию или чьи исследования противоречат ее политике, а также трансгендерным путешественникам.Ранее сообщалось, что, по данным американской пограничной службы, в марте этого года количество поездок через границу из Канады в США по земле и по воздуху сократилось почти на 865 тысяч по сравнению с показателями марта 2024 года. В итоге было зафиксировано около 4,1 миллиона пересечений. В годовом выражении снижение числа поездок составило 17,4%.
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сша, канада
США, Канада
Канадских преподавателей попросили не ездить в США

Канадских преподавателей попросили не ездить в США из-за торговой войны

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости, следует из заявления организации.
«
"Учитывая быстро меняющийся политический ландшафт в Соединенных Штатах и сообщения о лицах, сталкивающихся с трудностями при пересечении границы, CAUT настоятельно рекомендует преподавательскому составу выезжать в США только в случае крайней необходимости," – говорится в в информационном письме на сайте CAUT.
Кроме того, особую осторожность советуют уделять тем, кто критикует американскую администрацию или чьи исследования противоречат ее политике, а также трансгендерным путешественникам.
Ранее сообщалось, что, по данным американской пограничной службы, в марте этого года количество поездок через границу из Канады в США по земле и по воздуху сократилось почти на 865 тысяч по сравнению с показателями марта 2024 года. В итоге было зафиксировано около 4,1 миллиона пересечений. В годовом выражении снижение числа поездок составило 17,4%.
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Вчера, 19:25
 
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