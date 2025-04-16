https://ria.ru/20250416/kalinovo-2011694589.html

Боец рассказал, как группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ в Калиново

Боец рассказал, как группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ в Калиново - РИА Новости, 16.04.2025

Боец рассказал, как группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ в Калиново

Бойцы российской группировки войск "Юг" менее чем за полчаса прорвали оборону ВСУ в Калиново в ДНР, применив отвлекающий маневр, рассказал РИА Новости штурмовик РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:04:00+03:00

2025-04-16T22:04:00+03:00

2025-04-16T22:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Юг" менее чем за полчаса прорвали оборону ВСУ в Калиново в ДНР, применив отвлекающий маневр, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Мультик". О взятии Калиново под контроль Минобороны РФ сообщило в среду. "ТМ-ка (противотанковая мина – ред.) - это отличный способ для того, чтобы взорвать блиндаж изнутри. С уничтожением живой силы, которая в нем сидит. Огнепроводный шнур КД-8А, пластид, тротил... секунд 30 оставляю (на отход - ред.). У нас этот штурм занял 24 минуты вместе с накатом и откатом", – рассказал штурмовик. По его словам, в операции был запланирован отвлекающий маневр – сослуживец отправился в одиночку подрывать противотанковой миной другой блиндаж противника на этом же участке фронта. Взрыв от подрыва первого блиндажа и стал сигналом к началу работы "Мультика". "Там было удобно в том плане, что окопная система подходила практически ко входу. Подошел тихо, аккуратно, прямо к самому входу (вражеского блиндажа – ред.). Услышал, что там спокойно разговаривают люди, как бы все хорошо было в этот момент. Увидел щель, но через нее не получилось прокинуть, потому что там был второй накат. Я обошел и зашел прямо в двери, можно сказать, в основной вход, поджег ТМ-ку и закатил ее внутрь. Уже там началась суета, суета, суета, и все. Бум, и взлетел", – добавил "Мультик" Также собеседник агентства отметил, что все его действия прикрывала группа огневой поддержки, которая приступила к выполнению своей части общей задачи сразу после того, как второй вражеский блиндаж "поднялся" (был уничтожен – ред.).

https://ria.ru/20250416/vsu-2011592863.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф