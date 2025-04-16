https://ria.ru/20250416/kalinovo-2011694589.html
Боец рассказал, как группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ в Калиново
Боец рассказал, как группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ в Калиново - РИА Новости, 16.04.2025
Боец рассказал, как группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ в Калиново
Бойцы российской группировки войск "Юг" менее чем за полчаса прорвали оборону ВСУ в Калиново в ДНР, применив отвлекающий маневр, рассказал РИА Новости штурмовик РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:04:00+03:00
2025-04-16T22:04:00+03:00
2025-04-16T22:04:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Юг" менее чем за полчаса прорвали оборону ВСУ в Калиново в ДНР, применив отвлекающий маневр, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Мультик". О взятии Калиново под контроль Минобороны РФ сообщило в среду. "ТМ-ка (противотанковая мина – ред.) - это отличный способ для того, чтобы взорвать блиндаж изнутри. С уничтожением живой силы, которая в нем сидит. Огнепроводный шнур КД-8А, пластид, тротил... секунд 30 оставляю (на отход - ред.). У нас этот штурм занял 24 минуты вместе с накатом и откатом", – рассказал штурмовик. По его словам, в операции был запланирован отвлекающий маневр – сослуживец отправился в одиночку подрывать противотанковой миной другой блиндаж противника на этом же участке фронта. Взрыв от подрыва первого блиндажа и стал сигналом к началу работы "Мультика". "Там было удобно в том плане, что окопная система подходила практически ко входу. Подошел тихо, аккуратно, прямо к самому входу (вражеского блиндажа – ред.). Услышал, что там спокойно разговаривают люди, как бы все хорошо было в этот момент. Увидел щель, но через нее не получилось прокинуть, потому что там был второй накат. Я обошел и зашел прямо в двери, можно сказать, в основной вход, поджег ТМ-ку и закатил ее внутрь. Уже там началась суета, суета, суета, и все. Бум, и взлетел", – добавил "Мультик" Также собеседник агентства отметил, что все его действия прикрывала группа огневой поддержки, которая приступила к выполнению своей части общей задачи сразу после того, как второй вражеский блиндаж "поднялся" (был уничтожен – ред.).
https://ria.ru/20250416/vsu-2011592863.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал, как группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ в Калиново
Штурмовик Мультик: бойцы "Юга" прорвали оборону ВСУ в Калиново за 24 минуты
ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Юг" менее чем за полчаса прорвали оборону ВСУ в Калиново в ДНР, применив отвлекающий маневр, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Мультик".
О взятии Калиново под контроль Минобороны РФ
сообщило в среду.
"ТМ-ка (противотанковая мина – ред.) - это отличный способ для того, чтобы взорвать блиндаж изнутри. С уничтожением живой силы, которая в нем сидит. Огнепроводный шнур КД-8А, пластид, тротил... секунд 30 оставляю (на отход - ред.). У нас этот штурм занял 24 минуты вместе с накатом и откатом", – рассказал штурмовик.
По его словам, в операции был запланирован отвлекающий маневр – сослуживец отправился в одиночку подрывать противотанковой миной другой блиндаж противника на этом же участке фронта. Взрыв от подрыва первого блиндажа и стал сигналом к началу работы "Мультика".
"Там было удобно в том плане, что окопная система подходила практически ко входу. Подошел тихо, аккуратно, прямо к самому входу (вражеского блиндажа – ред.). Услышал, что там спокойно разговаривают люди, как бы все хорошо было в этот момент. Увидел щель, но через нее не получилось прокинуть, потому что там был второй накат. Я обошел и зашел прямо в двери, можно сказать, в основной вход, поджег ТМ-ку и закатил ее внутрь. Уже там началась суета, суета, суета, и все. Бум, и взлетел", – добавил "Мультик"
Также собеседник агентства отметил, что все его действия прикрывала группа огневой поддержки, которая приступила к выполнению своей части общей задачи сразу после того, как второй вражеский блиндаж "поднялся" (был уничтожен – ред.).