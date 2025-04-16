https://ria.ru/20250416/kaliningrad-2011623033.html

В Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвинили в мошенничестве

В Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 16.04.2025

В Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвинили в мошенничестве

Бывший заместитель министра здравоохранения Калининградской области и главный врач детской поликлиники Калининграда обвиняются в мошенничестве, сообщила... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:59:00+03:00

2025-04-16T16:59:00+03:00

2025-04-16T16:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Бывший заместитель министра здравоохранения Калининградской области и главный врач детской поликлиники Калининграда обвиняются в мошенничестве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК России по Калининградской области бывшей заместителю министра здравоохранения региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2020 году главный врач городской детской поликлиники Калининграда фиктивно оформила на должность врача-педиатра обвиняемую, являвшуюся на тот момент заместителем министра здравоохранения Калининградской области. Чиновница до мая 2024 года получала зарплату и стимулирующие выплаты - всего на сумму более 1 миллиона рублей. В пресс-службе областного СУСК отметили, что экс-замминистра здравоохранения региона задержана, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении нее будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Главврачу избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20250304/samara-2003071380.html

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происшествия, здоровье - общество, калининградская область, россия, калининград